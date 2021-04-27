Поєдинок перенесли у Київ

Матч Минай – Шахтар 6 травня не відбудеться в Ужгороді на стадіоні "Авангард", як це планувалося раніше. Прем'єр-ліга перенесла зустріч у Київ на НСК "Олімпійський".

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Причина в тому, що ужгородська арена з технічних причин не зможе прийняти матч о 19:00. Ймовірно, йдеться про проблеми зі світлом.

Згідно з регламентом УПЛ, всі матчі передостаннього туру чемпіонату України повинні відбутися в один час. УПЛ раніше визначила цим часом 19:00.

Однак і тут знайшлося місце для винятку. Маріуполь прийме Динамо о 14:00.

Зауважимо, що матч 12 туру УПЛ Шахтар – Минай (5:1) теж відбувся на НСК "Олімпійський".

Минай також зіграв два матчі на НСК "Олімпійський" проти київського Динамо. У першому колі УПЛ гра Минай – Динамо мала відбутися в Ужгороді, але кияни попросили помінятися домашніми поєдинками через Лігу чемпіонів.

Поєдинок другого кола між Динамо та Минаєм 7 березня теж відбувся у Києві, адже на Закарпатті було оголошено карантин. Хоча вже через тиждень карантин не завадив Минаю прийняти в Ужгороді Інгулець!

За 3 тури до завершення чемпіонату Минай посідає останнє місце у турнірній таблиці й ризикує вилетіти в Першу лігу. Шахтар наразі на другому місці, однак ще не гарантував собі "срібло". Чемпіоном достроково стало Динамо.