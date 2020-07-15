Поєдинок 32 туру чемпіонату України між "Колос" і "Динамо" перенесено з "Оболонь-Арени" на НСК "Олімпійський". Гра пройде у неділю, 19 липня.

Про те, що поєдинок завершального туру Favbet Ліги сезону 2019/2020 між "Колосом" і "Динамо" перенесено, інформує сайт УПЛ.

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"Динамо"ж інформує, що рішення провести гру на НСК "Олімпійський" прийнято за обопільною згодою сторін.

Номінальним господарем поля буде "Колос", хоча НСК "Олімпійський" є домашнім стадіоном саме для "Динамо".

Попередні домашні матчі "Колос" проводив на столичній "Оболонь-Арені".

Вирішальний матч "Динамо"

Для "Динамо" гра з "Колосом" може стати вирішальною у сезоні.

"Біло-сині" ведуть боротьбу із "Зорею" та "Десною" за потрапляння у кваліфікації Ліги чемпіонів.

Попередня зустріч "Динамо" і "Колоса" завершилася скандальною перемогою киян.

Матч "Колос" – "Динамо" відбудеться у неділю, 19 липня, та пройде без глядачів. Початок зустрічі о 19:30.