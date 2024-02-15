УПЛ запускает канал UPLTV: что нужно знать о телепуле и где смотреть матчи чемпионат Украины

Украинская Премьер-Лига уже в конце февраля откроет свой собственный канал, который можно будет найти у всех популярных провайдеров Украины. Мы посетили брифинг УПЛ и рассказываем обо всем самом интересном по поводу создания UPL.TV.

23 февраля в Украинской Премьер-Лиге возобновляется вторая часть сезона 2023-2024. Вместе с ней УПЛ объявила о создании нового спортивного собственного канала UPL.TV.

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Накануне исторического для лиги события руководство провело брифинг по поводу запуска канала. 24 канал рассказывает основные детали, которые удалось узнать на встрече.

УПЛ создает собственный канал

Украинскую Премьер-лигу представлял директор организации Евгений Дикий, а также руководитель собственно UPL.TV Максим Радченко. Последний как раз и рассказал подробно о планах по функционированию канала.

Сейчас УПЛ достигла договоренности с 13-ю клубами элитного дивизиона чемпионата Украины по консолидации телевизионных прав. Пока к телепулу не присоединились Динамо, Днепр-1 и Заря, которые, по-прежнему, планируют транслироваться на каналах группы "1+1 media".

Впрочем Евгений Дикий заверил, что лига продвинулась в переговорах с этими тремя клубами и надеется, что они в ближайшее время присоединятся к пулу. Собственно, компания "1+1 media" и выиграла тендер на дистрибуцию UPL.TV.

Линейный канал начнет свой эфир с первого же матча второй части сезона 2023-2024, а именно 23 февраля. Показ матчей будет происходить на ведущих кабельных платформах Украины, а также большинстве ОТТ-платформ.



Планы по дистрибуции UPL.TV / Украинская Премьер-Лига

Где смотреть UPL.TV

Главное преимущество для зрителей – отсутствие дополнительных платежей для просмотра матчей. Канал UPL.TV будет включен в базовые пакеты провайдеров.

То есть если вы имеете подписку на Megogo, Sweet.tv или другие ОТТ-платформы, канал появится в вашем пакете автоматически. То же касается и кабельных провайдеров вроде Volia, Lanet, Triolan и тому подобное.

Кроме того, УПЛ уже договорилась с несколькими иностранными провайдерами о прямых трансляциях матчей чемпионата Украины. Максим Радченко сообщил о договоренности с такими сервисами:

La Liga TV (трансляция в Испании)

Panda Interactive (трансляция в США, Канаде и Великобритании)

Setanta Sports (показ на территории Молдовы и Грузии)

Lanet TV (трансляция матчей в Чехии)

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Важно, что матчи УПЛ не будут транслироваться в России и Беларуси. УПЛ выставила условие по геоблокированию в странах-агрессорах как основное при реализации прав за рубежом.

Контент UPL.TV

Канал будет наполняться не только прямыми трансляциями домашних матчей 13-ти клубов УПЛ. Каждая из игр будет сопровождаться тремя студиями: предматчевой, в перерыве игры и итоговой.

В ней эксперты обсудят все самые интересные моменты и эпизоды, которые будут касаться отчетной встречи. Также в эфир попадут и послематчевые флешинтервью от тренеров и игроков каждой из команд. Это является обязательным условием со стороны лиги.



Ориентировочная эфирная сетка UPL.TV / Украинская Премьер-Лига

Кроме того, УПЛ уже имеет лонглист комментаторов, которые будут работать на матчах чемпионата Украины. Клубы смоуть обсуждать их кандидатуры и оценивать их, но окончательное решение о назначении комментатора будет принимать именно лига. Ожидается, что на матчах УПЛ зрители услышат голоса Романа Бебеха, Максима Гиленко, Влада Шалоты, Андрея Столярчука, Михаила Спиваковского и других.

В неигровые дни на UPL.TV можно будет увидеть повторы матчей последнего тура, ретро-матчи прошлых сезонов чемпионата Украины и другие интересные передачи о командах элитного дивизиона. Кроме того, УПЛ будет наполнять этим контентом и свой ютуб-канал.

Что будет на ютубе

Речь о том самом канале "УПЛ ТВ", который в первой половине сезона транслировал домашние матчи Руха и Миная. Руководитель UPL.TV Максим Радченко рассказал, что лига договорилась с Рухом, который был правообладателем на этот ютуб-канал, о передаче прав на него в УПЛ.

Единственным и главным отличием от линейного канала будет отсутствие прямых трансляций матчей на ютубе. Но хайлайты матчей будут оперативно появляться именно на этой платформе.

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На вопрос о возможности трансляций игр на ютубе Максим Радченко ответил, что пока УПЛ не планирует это делать. Лига имеет целью развить именно собственный канал, а ютуб держит в качестве запасной платформы.

Временные слоты и воздушные тревоги

Также лига изменила временные слоты для трансляции матчей, расширив их ради организации студий. Матчи в субботу и воскресенье будут начинаться в 13:00, 15:30 и 18:00 по киевскому времени. Игры в будние дни могут в выше указанные слоты, а также в 19:00.

Кроме того, есть важный аспект, связанный с воздушными тревогами. Если встреча остановлена из-за угрозы с неба и ее продолжение будет накладываться на следующий матч УПЛ, линий канал отдаст предпочтение более позднему матчу.

Зато на ОТТ-платформах будет продолжен прямой эфир прерванной встречи после отбоя тревоги. Линейный канал покажет продолжение этого матча только после завершения всей программной сетки этого дня.

Перспектива UPL.TV

Этот сезон UPL.TV рассматривает как тестовый, чтобы сделать работу над ошибками и оформить концепцию канала. А уже в сезоне 2024-2025 канал ставит цель выйти на самоокупаемость и привлечь уже все 16 команд элитного дивизиона.

Важным моментом для клубов станет отсутствие расходов на продакшн матчей. Именно они этим занимались последние 1,5 года. Теперь УЛЛ взяла на себя расходы за производство контента.



Планы по развитию UPL.TV / Украинская Премьер-Лига

Кто спонсор канала

Директор лиги Евгений Дикий рассказал об источнике средств для реализации проекта. Перед сезоном 2022-2023 УПЛ провела переговоры с европейскими лигами, которые согласились протянуть руку помощи Украине во время войны против России.

Тогда они выделили УПЛ 2,3 миллиона евро для поддержки клубов, а прошлым летом добавили еще 1,5 миллиона. Именно эти средства УПЛ и использует для раскрутки UPL.TV и вывода его на самоокупаемость.

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Поэтому уже с 23 февраля встречайте новый канал исключительно об украинском футболе в пакетах ваших провайдеров. Напомним, расписание матчей первого тура 2024 года следующее: