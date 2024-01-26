Единственным кандидатом на должность был Андрей Шевченко, который в итоге, набрал 93 из 94 голосов и стал новым руководителем УАФ. Также впоследствии стало известно, кто будет помогать легенде украинского футбола

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Первые мысли Реброва в новой должности

Одним из вице-президентов организации стал тренер сборной Украины Сергей Ребров, который будет совмещать две должности. После окончания исполкома он рассказал о его первых итогах и сообщил, что происходило на первом собрании:

"Это были больше не решения, а подготовка к следующему исполкому. Сейчас мы поставили множество задач, и все должны работать, подготовить все решения на следующий исполком и те проблемы, какие есть".

Отдельно Сергей Станиславович высказался о реорганизации молодежного футбола. По его мнению, в Украине должен снова проводиться молодежный чемпионат, который отменили по окончании сезона-2020/2021.

Моя позиция– я надеюсь, что мы вернем чемпионат U-21. Это ведь не только мое предложение, мое решение. Мы должны разговаривать с клубами и решать этот вопрос. Моя позиция, что должны возвращать чемпионат U-21, это очень важно для института сборных и для переходного года игроков, потому что после U-19 мы теряем очень много футболистов,

– сказал Ребров.

Напомним, что сейчас клубы УПЛ проводят чемпионат U-19., а тема с возвращением U-21 уже неоднократно обсуждалась, но решение пока не было принято.