После этого ценители игры номер 1 в мире задавались вопросом, смогут ли они посещать матчи на футбольных стадионах. Было много инсайдов, и, наконец, появилась первая официальная информация.

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Первый клуб УПЛ, который вернет фанов

Сообщается, что первым клубом, который проведет домашний матч с болельщиками станет Верес. Он получил разрешение от Ровенской областной военной администрации по возвращению зрителей на трибуны стадиона Авангард.

Для этого клуб должен соблюдать все требования безопасности в условиях действия военного положения. Сейчас билетов еще нет в продаже, но пресс-служба ровенчан уточняет, что число пропусков будет ограниченным.

По информации президента Вереса Ивана Надеина, речь идет о 1200-1300 болельщиков.

Отметим, что ровенский клуб первый матч после зимней паузы на домашней арене проведет 25 февраля против Колоса. Стартовый свисток прозвучит в 13.00.

Справка. Верес после первой части сезона-2023/2024 занимает 15-е место в турнирной таблице УПЛ. В 16 матчах клуб набрал 12 очков и отстает на 3 зачетных пункта от 12-й строчки, которая гарантирует сохранение прописки в элитном дивизионе.