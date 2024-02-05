Матч-открытие 18-го тура УПЛ состоится в пятницу, 23 февраля. В этом поединке черкасская ЛНЗ, идущий 10-м, будет принимать сенсационного лидера первенства Кривбасс. Стартовый свисток прозвучит в 15:30.

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Официальный график первых матчей УПЛ в 2024-м году

Отметим, что 5 февраля информационный источник "ТаТоТаке" сообщил, что, вероятнее всего, 24 февраля не состоится ни один поединок 18-го тура украинского первенства. Ведь это годовщина начала полномасштабного вторжения России в Украину, когда могут объявить днем Национального траура. Что и подтвердилось уже на официальном уровне.

Украинская Премьер-лига растянула 18-й тур на три дня, но ни один из матчей не состоится в день, когда жизнь украинцев навсегда стала другой.

Встреча Александрии и Шахтера закроют программу 18-го тура, который возобновит розыгрыш УПЛ.

Расписание 18-го тура УПЛ

23 февраля

ЛНЗ – Кривбасс (15:30)

25 февраля

Днепр-1 – Минай (13:00)

Верес – Колос (13:00)

Металлист 1925 – Динамо (15:30)

Рух – Полесье (17:00)

26 февраля

Заря – Ворскла (13:00)

Оболонь – Черноморец (15:30)

Александрия – Шахтер (18:00)

Напомним. Кривбасс в статусе лидера закончил первую часть сезона УПЛ-2023/2024, набрав 34 балла в 17-ти турах. Столько же очков набрало Днепр-1, которое идет вторым. ТОП-3 замыкает житомирское Полесье – 32 пункта.