Матч-открытие 18-го тура УПЛ состоится в пятницу, 23 февраля. В этом поединке черкасская ЛНЗ, идущий 10-м, будет принимать сенсационного лидера первенства Кривбасс. Стартовый свисток прозвучит в 15:30.
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Отметим, что 5 февраля информационный источник "ТаТоТаке" сообщил, что, вероятнее всего, 24 февраля не состоится ни один поединок 18-го тура украинского первенства. Ведь это годовщина начала полномасштабного вторжения России в Украину, когда могут объявить днем Национального траура. Что и подтвердилось уже на официальном уровне.
Украинская Премьер-лига растянула 18-й тур на три дня, но ни один из матчей не состоится в день, когда жизнь украинцев навсегда стала другой.
Встреча Александрии и Шахтера закроют программу 18-го тура, который возобновит розыгрыш УПЛ.
Расписание 18-го тура УПЛ
- 23 февраля
ЛНЗ – Кривбасс (15:30)
- 25 февраля
Днепр-1 – Минай (13:00)
Верес – Колос (13:00)
Металлист 1925 – Динамо (15:30)
Рух – Полесье (17:00)
- 26 февраля
Заря – Ворскла (13:00)
Оболонь – Черноморец (15:30)
Александрия – Шахтер (18:00)