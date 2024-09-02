Сорванный матч Шахтера, победное шествие Александрии и Динамо: турнирная таблица УПЛ после 5 тура
Чемпионат Украины набирает обороты. В сезоне уже отыграно неполных пять туров, а на верху турнирной таблицы оказались неожиданные клубы.
Чемпионат Украины 2024-2025 ушел на паузу из-за матчей для сборных. Последний тур лета получился неполным из-за форс-мажорных обстоятельств, ведь матч Кривбасс – Шахтер не доиграли из-за воздушной тревоги, пишет 24 Канал.
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Хорошая результативность
В семи матчах 5 тура УПЛ команды оформили 22 гола, то есть в среднем всего 3,14 мяча за матч. Это довольно высокий показатель для нашего чемпионата! Лишь матч во Львове между Карпатами и Ворсклой завершился вничью. Вашему вниманию – все результаты тура и видеообзоры матчей.
Оболонь – Заря 0:2
Рух – Ингулец 5:0
Карпаты – Ворскла 1:1
Александрия – Колос 2:1
Черноморец – Полесье 1:4
Верес – Левый Берег 1:3
Динамо – ЛНЗ 1:0
Основные моменты 5 тура
Пока Шахтер буксует, а Динамо переносит матчи, на первом месте закрепляется Александрия. Команда Руслана Ротаня одержала четвертую подряд победу в сезоне. "Аграрии" на классе разобрались с Колосом, который пока скорее разочаровывает своих фанатов.
Динамо тоже продолжает свое победное шествие в УПЛ. Киевляне минимально одолели ЛНЗ, но из-за небольшого количества игр "бело-синие" идут лишь четвертыми.
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Между Александрией и Динамо расположились амбициозные Полесье и Рух. В отчетном туре обе команды не заметили аутсайдеров чемпионата, разгромив Черноморец и Ингулец соответственно.
Вторую победу подряд одержал Левый Берег, который переиграл конкурента в борьбе за выживание Верес. Киевляне покинули зону вылета, а вот другая столичная команда Оболонь остается последней.
Турнирная таблица УПЛ
|МЕСТО
|КОМАНДА
|І
|В
|Н
|П
|ГОЛЫ
|ОЧКИ
|1
|Александрия
|4
|4
|0
|0
|10-5
|12
|2
|Полесье
|4
|3
|1
|0
|10-2
|10
|3
|Рух
|4
|3
|0
|1
|13-3
|9
|4
|Динамо
|3
|3
|0
|0
|6-2
|9
|5
|ЛНЗ
|5
|3
|0
|2
|6-5
|9
|6
|Заря
|5
|3
|0
|2
|6-6
|9
|7
|Ворскла
|4
|2
|1
|1
|6-6
|7
|8
|Кривбасс
|4
|2
|1
|1
|4-4
|7
|9
|Шахтер
|4
|2
|0
|2
|9-5
|6
|10
|Левый Берег
|5
|2
|0
|3
|4-6
|6
|11
|Карпаты
|5
|1
|2
|2
|6-6
|5
|12
|Верес
|5
|1
|1
|3
|3-7
|4
|13
|Черноморец
|5
|1
|0
|4
|2-7
|3
|14
|Ингулец
|5
|0
|3
|2
|3-9
|3
|15
|Колосс
|5
|0
|2
|3
|3-6
|2
|16
|Оболонь
|5
|0
|1
|4
|2-14
|1
Стоит знать Левый Берег в Ровно разгромил Верес и одержал вторую победу в УПЛ
Лучшие бомбардиры УПЛ:
- Александр Назаренко (Полесье) – 5
- Игорь Краснопир (Рух) – 4
- Илья Квасниця (Рух) – 3
- Александр Филиппов (Александрия) – 3
- Кирилл Ковалец (Александрия) – 3
Расписание 4 тура чемпионата Украины
- 13 сентября (пятница), 18:00. Оболонь – Александрия
- 14 сентября (суббота), 13:00. Ингулец – Черноморец
- 14 сентября (суббота), 15:30. Заря – Динамо
- 14 сентября (суббота), 18:00. Шахтер – Карпаты
- 15 сентября (воскресенье), 13:00. Ворскла – Рух
- 15 сентября (воскресенье), 15:30. Левый Берег – Кривбасс
- 15 сентября (воскресенье), 18:00. Полесье – Верес
- 16 сентября (понедельник), 18:00. ЛНЗ – Колос