Верес – Левый Берег 1:3

Голы: Степанюк, 15 – Приходько, 66, Галас, 81, Дедух, 87 (П)

Верес в тяжелом матче не смог победить столичную команду. Левый Берег в первом для себя сезоне в чемпионате Украины одерживает вторую победу в пяти турах элитного дивизиона, пишет 24 канал.

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Слабый первый тайм от обеих команд

Сначала первого тайма команды просто перекатывали мяч по футбольному полю, чтобы найти свой шанс. Впоследствии Верес начал активнее атаковать ворота Левого Берега и уже на 15-й минуте игрок ровенчан смог открыть счет.

"Красно-черные" выиграли верховую борьбу перед штрафной площадкой "аистов". Автором забитого гола стал Руслан Степанюк. После этого команды продолжили держать мяч, так и завершилась первая половина игры.

"Аисты" вырвали победу во втором тайме

В середине второго тайма коллектив из Киева взял игру под свой контроль и сравнял счет. На 66-й минуте отличился игрок "аистов" – Клим Приходько. За десять минут до конца игры "зелено-желтые" смогли выйти вперед, благодаря голу Тараса Галаса.

На 87-й минуте Руслан Дедух успешно реализовывает пенальти и добивает Верес. В итоге Левый Берег едет домой, добыв еще три зачетных балла.

Следующий матч Верес поедет в Житомир в гости к Полесью – 14 сентября, а Левый Берег в этот же день будет принимать дома коллектив Юрия Вернидуба. Время проведения игр еще не определено.