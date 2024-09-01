Динамо – ЛНЗ 1:0
Гол: Ярмоленко, 22 (с пенальти)
Перед отчетным туром черкасская команда находилась выше киевлян в турнирной таблице. Однако из-за занятости в еврокубках "бело-синие" сыграли только два матча, пишет 24 Канал.
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Динамо идет без потерь в чемпионате
В составе Динамо дебютировал Валентин Рубчинский, который вышел в стартовой одиннадцатке. Уже на первых минутах встречи бывший игрок Днепра-1 мог отличиться голом. Однако его удару с перспективной позиции не хватало точности.
На 19-й минуте встречи Пихаленок ворвался в штрафную площадь гостей, где был сбит защитником. Арбитр указал на отметку.
К мячу подошел Андрей Ярмоленко, который уверенно переиграл голкипера. Ветеран украинского футбола пополнил свой бомбардирский счет.
Мяч еще однажды попал в сетку ворот ЛНЗ после удара Ярмоленко. Опытный вингер добил кожаного после выстрела Ваната. Однако арбитр отменил гол из-за офсайда у Андрея.
Финальный свисток зафиксировал минимальную победу киевлян со счетом 1:0.
Видеообзор матча Динамо – ЛНЗ
Турнирное положение команд
- Динамовцы поднялись в турнирной таблице с 7 на 5 место. Команда Шовковского одержала три победы в трех матчах, но у них еще две игры в запасе.
- ЛНЗ все еще опережает "бело-синих". Команда из Черкасс разместилась на четвертой строчке чемпионата после пяти сыгранных матчей.