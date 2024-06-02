Возвращение львовского дерби: все участники УПЛ 2024-2025 и когда старт сезона
Элитный дивизион чемпионата Украины узнал все 16 команд, которые сыграют в следующем сезоне. Киев сохранил две команды в УПЛ, также вторая команда будет и во Львове.
В чемпионате Украины подошел к завершению сезон 2023-2024. Основная его часть финишировала еще неделю назад, чемпионство оформил донецкий Шахтер, пишет 24 Канал.
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Полный состав УПЛ
На последнюю неделю мая были вынесены переходные матчи между 13-14 командами УПЛ и 3-4 местами Первой лиги. Представители элитного дивизиона Верес и Оболонь на классе одолели Эпицентр и Левый Берег соответственно.
Таким образом, стал известен окончательный состав участников Украинской Премьер-Лиги на сезон 2024-2025. Участие в нем примут так же 16 команд:
- Шахтер (Донецк)
- Динамо (Киев)
- Кривбасс (Кривой Рог)
- Днепр-1 (Днепр)
- Полесье (Житомир)
- Рух (Львов)
- ЛНЗ (Черкассы)
- Александрия (Александрия)
- Заря (Луганск)
- Ворскла (Полтава)
- Колос (Ковалевка)
- Черноморец (Одесса)
- Верес (Ровно)
- Оболонь (Киев)
- Ингулец (Петрово)
- Карпаты (Львов)
Минус одно еврокубковое место
Последние две команды поднялись в УПЛ из Первой Лиги, тогда как в обратном направлении понизились в классе Минай и Металлист 1925. Ингульцу удалось вернуться в элитный дивизион всего через год после вылета.
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Зато Карпаты сыграют в УПЛ впервые с 2020 года. Ожидается, что сезон начнется 3 августа этого года. Это будет первый сезон за долгое время, когда Украина отправит в еврокубки четыре команды.
Победитель УПЛ получит путевку в квалификацию Лиги чемпионов, победитель Кубка сыграет в Лиге Европы, а 2-3 места – в Лиге конференций. Если победитель УПЛ триумфует и в Кубке, то вице-чемпион отправится в ЛЕ, а 3-4 места – в ЛК.