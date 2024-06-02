Возвращение львовского дерби: все участники УПЛ 2024-2025 и когда старт сезона

Элитный дивизион чемпионата Украины узнал все 16 команд, которые сыграют в следующем сезоне. Киев сохранил две команды в УПЛ, также вторая команда будет и во Львове.

В чемпионате Украины подошел к завершению сезон 2023-2024. Основная его часть финишировала еще неделю назад, чемпионство оформил донецкий Шахтер, пишет 24 Канал.

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Полный состав УПЛ

На последнюю неделю мая были вынесены переходные матчи между 13-14 командами УПЛ и 3-4 местами Первой лиги. Представители элитного дивизиона Верес и Оболонь на классе одолели Эпицентр и Левый Берег соответственно.

Таким образом, стал известен окончательный состав участников Украинской Премьер-Лиги на сезон 2024-2025. Участие в нем примут так же 16 команд:

Шахтер (Донецк)

Динамо (Киев)

Кривбасс (Кривой Рог)

Днепр-1 (Днепр)

Полесье (Житомир)

Рух (Львов)

ЛНЗ (Черкассы)

Александрия (Александрия)

Заря (Луганск)

Ворскла (Полтава)

Колос (Ковалевка)

Черноморец (Одесса)

Верес (Ровно)

Оболонь (Киев)

Ингулец (Петрово)

Карпаты (Львов)

Минус одно еврокубковое место

Последние две команды поднялись в УПЛ из Первой Лиги, тогда как в обратном направлении понизились в классе Минай и Металлист 1925. Ингульцу удалось вернуться в элитный дивизион всего через год после вылета.

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Зато Карпаты сыграют в УПЛ впервые с 2020 года. Ожидается, что сезон начнется 3 августа этого года. Это будет первый сезон за долгое время, когда Украина отправит в еврокубки четыре команды.

Победитель УПЛ получит путевку в квалификацию Лиги чемпионов, победитель Кубка сыграет в Лиге Европы, а 2-3 места – в Лиге конференций. Если победитель УПЛ триумфует и в Кубке, то вице-чемпион отправится в ЛЕ, а 3-4 места – в ЛК.