В чемпионате Украины подошел к завершению сезон 2023-2024. Основная его часть финишировала еще неделю назад, чемпионство оформил донецкий Шахтер, пишет 24 Канал.

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Полный состав УПЛ

На последнюю неделю мая были вынесены переходные матчи между 13-14 командами УПЛ и 3-4 местами Первой лиги. Представители элитного дивизиона Верес и Оболонь на классе одолели Эпицентр и Левый Берег соответственно.

Таким образом, стал известен окончательный состав участников Украинской Премьер-Лиги на сезон 2024-2025. Участие в нем примут так же 16 команд:

  • Шахтер (Донецк)
  • Динамо (Киев)
  • Кривбасс (Кривой Рог)
  • Днепр-1 (Днепр)
  • Полесье (Житомир)
  • Рух (Львов)
  • ЛНЗ (Черкассы)
  • Александрия (Александрия)
  • Заря (Луганск)
  • Ворскла (Полтава)
  • Колос (Ковалевка)
  • Черноморец (Одесса)
  • Верес (Ровно)
  • Оболонь (Киев)
  • Ингулец (Петрово)
  • Карпаты (Львов)

Минус одно еврокубковое место

Последние две команды поднялись в УПЛ из Первой Лиги, тогда как в обратном направлении понизились в классе Минай и Металлист 1925. Ингульцу удалось вернуться в элитный дивизион всего через год после вылета.

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Зато Карпаты сыграют в УПЛ впервые с 2020 года. Ожидается, что сезон начнется 3 августа этого года. Это будет первый сезон за долгое время, когда Украина отправит в еврокубки четыре команды.

Победитель УПЛ получит путевку в квалификацию Лиги чемпионов, победитель Кубка сыграет в Лиге Европы, а 2-3 места – в Лиге конференций. Если победитель УПЛ триумфует и в Кубке, то вице-чемпион отправится в ЛЕ, а 3-4 места – в ЛК.