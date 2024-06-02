Верес – Эпицентр 3:1

Голы: Гайдучик, 7, 45+5, Шарай В., 45+2 – Стень, 89

Первый поединок Вереса и Эпицентра завершился с ничейным результатом 1:1. Представитель Первой лиги дал настоящий бой команде элитного дивизиона и сохранял неплохие шансы на общий успех, пишет 24 Канал.

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Дубль Гайдучика и гол Шарая принесли результат Вересу

Однако на два поединка подопечным Сергея Нагорняка не хватило запала. Футболисты Эпицентра не выдержали давление ответственности, что привело к детским ошибкам.

Верес быстро повел в счете. Форвард "народных" Виталий Гайдучик быстро сориентировался в штрафной площадке соперника после навеса Яго и точно пробил по воротам.

Судьба матча решилась в компенсированное к первому тайму время. Сначала Владислав Шарай воспользовался ошибкой Кристина и закатил мяч в пустые ворота.

А через несколько минут Гайдучик после индивидуального прохода оформил дубль.

В конце второго тайма хавбек Эпицентра Стень забил гол престижа. Финальный свисток арбитра зафиксировал победу Вереса со счетом 3:1.

Ровенская команда второй год подряд сохраняет прописку в УПЛ. Настоящим героем двух матчей плей-офф с Эпицентром стал форвард Вереса Гайдучик, который забил три мяча.