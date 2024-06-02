В чемпіонаті України підійшов до завершення сезон 2023-2024. Основна його частина фінішувала ще тиждень тому, чемпіонство оформив донецький Шахтар, пише 24 Канал.

До теми Різниця в класі далася взнаки: Верес забив три голи Епіцентру та зберіг прописку в УПЛ

Повний склад УПЛ

На останній тиждень травня були винесені перехідні матчі між 13-14 командами УПЛ та 3-4 місцями Першої ліги. Представники елітного дивізіону Верес та Оболонь на класі здолали Епіцентр та Лівий Берег відповідно.

Таким чином, став відомий остаточний склад учасників Української Прем'єр-Ліги на сезон 2024-2025. Участь у ньому візьмуть так само 16 команд:

  • Шахтар (Донецьк)
  • Динамо (Київ)
  • Кривбас (Кривий Ріг)
  • Дніпро-1 (Дніпро)
  • Полісся (Житомир)
  • Рух (Львів)
  • ЛНЗ (Черкаси)
  • Олександрія (Олександрія)
  • Зоря (Луганськ)
  • Ворскла (Полтава)
  • Колос (Ковалівка)
  • Чорноморець (Одеса)
  • Верес (Рівне)
  • Оболонь (Київ)
  • Інгулець (Петрове)
  • Карпати (Львів)

Мінус одне єврокубкове місце

Останні дві команди піднялись в УПЛ з Першої Ліги, тоді як у зворотному напрямку понизились у класі Минай та Металіст 1925. Інгульцю вдалось повернутися в елітний дивізіон всього через рік після вильоту.

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Натомість Карпати зіграють в УПЛ вперше з 2020 року. Очікується, що сезон розпочнеться 3 серпня цього року. Це буде перший сезон за довгий час, коли Україна відправить у єврокубки чотири команди.

Переможець УПЛ отримає путівку у кваліфікацію Ліги чемпіонів, переможець Кубка зіграє в Лізі Європи, а 2-3 місця – в Лізі конференцій. Якщо переможець УПЛ тріумфує і в Кубку, то віцечемпіон відправиться в ЛЄ, а 3-4 місця – в ЛК.