В чемпіонаті України підійшов до завершення сезон 2023-2024. Основна його частина фінішувала ще тиждень тому, чемпіонство оформив донецький Шахтар, пише 24 Канал.
До теми Різниця в класі далася взнаки: Верес забив три голи Епіцентру та зберіг прописку в УПЛ
Повний склад УПЛ
На останній тиждень травня були винесені перехідні матчі між 13-14 командами УПЛ та 3-4 місцями Першої ліги. Представники елітного дивізіону Верес та Оболонь на класі здолали Епіцентр та Лівий Берег відповідно.
Таким чином, став відомий остаточний склад учасників Української Прем'єр-Ліги на сезон 2024-2025. Участь у ньому візьмуть так само 16 команд:
- Шахтар (Донецьк)
- Динамо (Київ)
- Кривбас (Кривий Ріг)
- Дніпро-1 (Дніпро)
- Полісся (Житомир)
- Рух (Львів)
- ЛНЗ (Черкаси)
- Олександрія (Олександрія)
- Зоря (Луганськ)
- Ворскла (Полтава)
- Колос (Ковалівка)
- Чорноморець (Одеса)
- Верес (Рівне)
- Оболонь (Київ)
- Інгулець (Петрове)
- Карпати (Львів)
Мінус одне єврокубкове місце
Останні дві команди піднялись в УПЛ з Першої Ліги, тоді як у зворотному напрямку понизились у класі Минай та Металіст 1925. Інгульцю вдалось повернутися в елітний дивізіон всього через рік після вильоту.
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Натомість Карпати зіграють в УПЛ вперше з 2020 року. Очікується, що сезон розпочнеться 3 серпня цього року. Це буде перший сезон за довгий час, коли Україна відправить у єврокубки чотири команди.
Переможець УПЛ отримає путівку у кваліфікацію Ліги чемпіонів, переможець Кубка зіграє в Лізі Європи, а 2-3 місця – в Лізі конференцій. Якщо переможець УПЛ тріумфує і в Кубку, то віцечемпіон відправиться в ЛЄ, а 3-4 місця – в ЛК.