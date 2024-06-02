В чемпіонаті України підійшов до завершення сезон 2023-2024. Основна його частина фінішувала ще тиждень тому, чемпіонство оформив донецький Шахтар, пише 24 Канал.

До теми Різниця в класі далася взнаки: Верес забив три голи Епіцентру та зберіг прописку в УПЛ

Повний склад УПЛ

На останній тиждень травня були винесені перехідні матчі між 13-14 командами УПЛ та 3-4 місцями Першої ліги. Представники елітного дивізіону Верес та Оболонь на класі здолали Епіцентр та Лівий Берег відповідно.

Таким чином, став відомий остаточний склад учасників Української Прем'єр-Ліги на сезон 2024-2025. Участь у ньому візьмуть так само 16 команд:

Шахтар (Донецьк)

Динамо (Київ)

Кривбас (Кривий Ріг)

Дніпро-1 (Дніпро)

Полісся (Житомир)

Рух (Львів)

ЛНЗ (Черкаси)

Олександрія (Олександрія)

Зоря (Луганськ)

Ворскла (Полтава)

Колос (Ковалівка)

Чорноморець (Одеса)

Верес (Рівне)

Оболонь (Київ)

Інгулець (Петрове)

Карпати (Львів)

Мінус одне єврокубкове місце

Останні дві команди піднялись в УПЛ з Першої Ліги, тоді як у зворотному напрямку понизились у класі Минай та Металіст 1925. Інгульцю вдалось повернутися в елітний дивізіон всього через рік після вильоту.

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Натомість Карпати зіграють в УПЛ вперше з 2020 року. Очікується, що сезон розпочнеться 3 серпня цього року. Це буде перший сезон за довгий час, коли Україна відправить у єврокубки чотири команди.

Переможець УПЛ отримає путівку у кваліфікацію Ліги чемпіонів, переможець Кубка зіграє в Лізі Європи, а 2-3 місця – в Лізі конференцій. Якщо переможець УПЛ тріумфує і в Кубку, то віцечемпіон відправиться в ЛЄ, а 3-4 місця – в ЛК.