Левый Берег – Оболонь 1:1

Голы: Сидней, 54 – Краснопир, 65

Первый поединок киевских команд завершился минимальной победой "пивоваров" (1:0). Поэтому обе команды сохраняли неплохие шансы получить путевку в УПЛ на следующий сезон, пишет 24 Канал.

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Оболонь на характере осталась в УПЛ

С первых минут поединка на каждом клочке поля стадиона "Арена Левый Берег" шла ожесточенная борьба. Цена одной ошибки была чрезвычайно высокой. В первом тайме нули на табло не изменились.

В начале второго тайма вторую желтую карточку заработал защитник Оболони Осман. Он грубо сыграл против форварда Левого Берега Сухоручко и оставил свою команду в меньшинстве.

Хозяева поля быстро воспользовались численным преимуществом. Розыгрыш углового завершился точным ударом головой Сидннея. Левый Берег повел в счете.

Однако "пивовары" не собирались уступать. На 65-й минуте форвард Оболони Краснопир был самым расторопным в штрафной площадке хозяев и сравнял счет.

Финальный свисток зафиксировал ничью – 1:1. Киевская Оболонь сохранила прописку в УПЛ. Левый Берег в следующем сезоне будет играть в Первой лиге.