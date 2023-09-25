Осечка Шахтера, Кривбасс и Черноморец зажигают: итоги 8 тура УПЛ и турнирная таблица

Динамо продолжает набирать ход и подниматься ближе к первому месту. Шахтер же не смог переиграть Движение, а Заря уступила Днепру-1. Вашему вниманию – самые интересные моменты очередного тура чемпионата Украины по футболу.

Полный сенсаций тур

В чемпионате Украины 2023-2024 завершился 8 тур. Уикенд обошелся без перенесенных матчей и принес лишь одно удаление. Снова наказание получил игрок Шахтера (Ракицкий), это уже пятая красная для дончан в сезоне, пишет 24 канал.

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В восьми встречах уикенда было забито 23 гола. Это в среднем 2,87 мяча за матч, что является хорошим показателем. При этом две игры вообще обошлись без голов, в то время как в трех было забито 5+ голов. Все результаты тура выглядят следующим образом:

Оболонь – Верес 0:0

Александрия – Черноморец 1:5

ЛНЗ – Динамо 2:4

Полесье – Минай 2:1

Ворскла – Кривбасс 1:4

Рух – Шахтер 1:1

Заря – Днепр-1 0:1

Металлист 1925 – Колос 0:0

Основные моменты 8 тура

Главной неожиданностью тура следует назвать осечку Шахтера во Львове. Команда ван Леувена снова не поразила, хотя и была близка к победе. Рух спасла пушка от Слюбика, а также неоднозначное удаление Ракицкого.

Кривбасс и Черноморец продолжают удивлять футбольное сообщество. Команды уверенно разгромили на выезде крепкие Ворсклу и Александрию соответственно и закрепились в топ-тройке.

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Впрочем, по потерянным очкам лидером УПЛ является Динамо, которое имеет целых три матча в запасе по сравнению с первым Шахтером. В этот раз команда Мирчи Луческу устроила феерию на поле ЛНЗ, перестрелив черкасский клуб.

В центральном матче тура первую победу во главе Днепра-1 одержал Юрий Максимов. Его команда минимально обыграла Зорю, которая посреди недели играла в Лиге конференций. Дела луганчан плохи, команда уже в зоне вылета.

Там же находится и Минай, отдавший Полесью волевую победу. Команда Владимира Шарана остается единственной в чемпионате, которая еще не выигрывала. Зато клуб из Житомира закрепился на четвертой строчке.

Турнирная таблица УПЛ

МЕСТО КОМАНДА И В Н П ГОЛЫ ОЧКИ 1 Шахтер 8 5 3 0 16-8 18 2 Кривбасс 8 5 2 1 17-7 17 3 Черноморец 8 5 0 3 15-10 15 4 Полесье 8 5 0 3 12-6 15 5 Динамо 5 4 0 1 16-8 12 6 Рух 7 3 3 1 11-7 12 7 Металлист 1925 7 3 2 2 6-5 11 8 Колос 8 2 4 2 6-7 10 9 Днепр-1 6 2 3 1 6-5 9 10 Ворскла 7 3 0 4 8-14 9 11 Александрия 8 2 2 4 5-12 8 12 ЛНЗ 8 2 1 5 8-12 7 13 Оболонь 8 1 3 4 4-10 6 14 Верес 7 1 2 4 6-10 5 15 Заря 7 1 2 4 6-10 5 16 Минай 8 0 3 5 6-17 3

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Лучшие бомбардиры УПЛ:

Максим Задерака (Кривбасс) – 4 Андрей Ярмоленко (Динамо) – 4 Виталий Буяльский (Динамо) – 3 Владислав Ванат (Динамо) – 3 Юрий Климчук (Рух) – 3 Алексей Кащук (Шахтер) – 3 Даниил Бескоровайный (Кривбасс) – 3 Илья Квасница (Рух) – 3 Олег Кожушко (Кривбасс) – 3 Николай Матвиенко (Шахтер) – 3 Максим Прядун (ЛНЗ) – 3

Расписание 9 тура чемпионата Украины