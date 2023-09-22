Александрия – Черноморец 1:5

Голы: Кравченко, 73 – Ермаков, 11, Штогрин, 18, Кузык, 30, Бойчук, 45+2, Хадида 77

Александрия и Черноморец провели встречу в рамках 8-го тура Украинской Премьер-лиги, победителями из которой вышли "моряки". Одесситы удивляют в нынешнем сезоне, пишет 24 Канал.

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Издевались над соперником

Набравший ход в последних матчах черноморец сразился с Александрией, которая не выглядит уверенно на старте нового сезона. Одесский коллектив сразу же принялся за дело, продемонстрировав, что приехали они в гости только за победой. "Городяне", в свою очередь, не выглядели одной командой на фоне сверхмотивированного одесского коллектива.

Уже на 11-й минуте матча "моряки" начали свое издевательство над оппонентом. Первый гол в поединке на свой счет записал Ермаков, оказавшийся первым на добивании. Затем одесситы показали настоящую красоту на футбольном поле, поскольку гениальный и изысканный пас отдал Дада Дельмонте, на который вовремя отреагировал Штогрин, и на 18-й минуте удвоив преимущество своей команды.

Черноморцу не хватило только двух забитых мячей, поэтому команда продолжала атаковать соперника, давя на ворота голкипера Александрии. Такой стиль игры, конечно, не остался не награжден. В двух следующих голах "горожане" продемонстрировали, какой хаос творится у них в защите, а отдельные игроки Александрии – свое не боевое настроение. Так на 30-й и 45+2-й минутах разорвавшие оборону соперника Кузык и Бойчук превратили счет в матче на 4:0.

На второй тайм команды вышли уже с расписанным сценарием. Черноморец пытался контролировать игру и не торопиться в своих действиях, а вот отверженная Александрия уже не верила в свои силы. Но вот "горожанам" удалось отквитать ни на что не влиявший мяч на 73-й минуте, однако благодаря ему Черноморец мог получить колокольчик, который сигнализировал, что не стоит исключаться из игры раньше нужного.

Запоминается произошедшее последнее, поэтому "моряки" все же решили, что последнее результативное действие в матче должно быть за ними. Черноморец провел очередную качественную атаку, последний аккорд в которой отыграла Хадида, забив мяч в чужие ворота. Данный гол и стал финалом голам в игре.

Кстати говоря. На поле в футболке одесситов во втором тайме появился отсутствовавший в течение четырех месяцев Зиги Бадибанга.

Таким образом, Черноморец одолел Александрию со счетом 1:5. "Городяне" уже не выиграют 5 матчей подряд, заняв неутешительную 8-ю строчку в чемпионате (8 очков). "Моряки", в свою очередь, набрали хорошую форму и поднялись на "серебряное" место турнирной таблицы (15 баллов), отставая от Шахтера, у которого есть еще матч в запасе, на два пункта.