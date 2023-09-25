Сповнений сенсацій тур
У чемпіонаті України 2023-2024 завершився 8 тур. Вікенд обійшовся без перенесений матчів і приніс лише одне вилучення. Знову покарання отримав гравець Шахтаря (Ракіцький), це вже п'ята червона для донеччан у сезоні, пише 24 канал.
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У восьми зустрічах вікенду було забито 23 голи. Це в середньому 2,87 м'ячі за матч, що є гарним показником. При цьому дві гри взагалі обійшлись без голів, тоді як в трьох було забито 5+ голів. Всі результати туру виглядають наступним чином:
- Оболонь – Верес 0:0
- Олександрія – Чорноморець 1:5
- ЛНЗ – Динамо 2:4
- Полісся – Минай 2:1
- Ворскла – Кривбас 1:4
- Рух – Шахтар 1:1
- Зоря – Дніпро-1 0:1
- Металіст 1925 – Колос 0:0
Основні моменти 8 туру
Головною несподіванкою туру варто назвати осічку Шахтаря у Львові. Команда ван Леувена знову не вразила, хоч і була близька до перемоги. Рух врятувала гармата від Слюбика, а також неоднозначне вилучення Ракіцького.
Кривбас та Чорноморець продовжують дивувати футбольну спільноту. Команди впевнено розгромили на виїзді доволі міцні Ворсклу та Олександрію відповідно та закріпились у топ-трійці.
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Втім за втраченими очками лідером УПЛ є Динамо, котре має аж три матчі в запасі у порівнянні з першим Шахтарем. Цього разу команда Мірчі Луческу влаштувала феєрію на полі ЛНЗ, перестрілявши черкаський клуб.
У центральному матчі туру першу перемогу на чолі Дніпра-1 здобув Юрій Максимов. Його команда мінімально переграла Зорю, яка посеред тижня грала у Лізі конференцій. Справи луганців кепські, команда вже у зоні вильоту.
Там же знаходиться і Минай, який віддав Поліссю вольову перемогу. Команда Володимира Шарана залишається єдиною в чемпіонаті, яка ще не вигравала. Натомість клуб з Житомира закріпився на четвертій сходинці.
Турнірна таблиця УПЛ
|МІСЦЕ
|КОМАНДА
|І
|В
|Н
|П
|ГОЛИ
|ОЧКИ
|1
|Шахтар
|8
|5
|3
|0
|16-8
|18
|2
|Кривбас
|8
|5
|2
|1
|17-7
|17
|3
|Чорноморець
|8
|5
|0
|3
|15-10
|15
|4
|Полісся
|8
|5
|0
|3
|12-6
|15
|5
|Динамо
|5
|4
|0
|1
|16-8
|12
|6
|Рух
|7
|3
|3
|1
|11-7
|12
|7
|Металіст 1925
|7
|3
|2
|2
|6-5
|11
|8
|Колос
|8
|2
|4
|2
|6-7
|10
|9
|Дніпро-1
|6
|2
|3
|1
|6-5
|9
|10
|Ворскла
|7
|3
|0
|4
|8-14
|9
|11
|Олександрія
|8
|2
|2
|4
|5-12
|8
|12
|ЛНЗ
|8
|2
|1
|5
|8-12
|7
|13
|Оболонь
|8
|1
|3
|4
|4-10
|6
|14
|Верес
|7
|1
|2
|4
|6-10
|5
|15
|Зоря
|7
|1
|2
|4
|6-10
|5
|16
|Минай
|8
|0
|3
|5
|6-17
|3
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Найкращі бомбардири УПЛ:
- Максим Задерака (Кривбас) – 4
- Андрій Ярмоленко (Динамо) – 4
- Віталій Буяльський (Динамо) – 3
- Владислав Ванат (Динамо) – 3
- Юрій Климчук (Рух) – 3
- Олексій Кащук (Шахтар) – 3
- Данило Бескоровайний (Кривбас) – 3
- Ілля Квасниця (Рух) – 3
- Олег Кожушко (Кривбас) – 3
- Микола Матвієнко (Шахтар) – 3
- Максим Прядун (ЛНЗ) – 3
Розклад 9 туру чемпіонату України
- 30 вересня (субота), 15:00. Верес – ЛНЗ
- 30 вересня (субота), 17:00. Шахтар – Ворскла
- 30 вересня (субота), 19:00. Чорноморець – Зоря
- 1 жовтня (неділя), 13:00. Минай – Оболонь
- 1 жовтня (неділя), 15:00. Кривбас – Рух
- 1 жовтня (неділя), 17:00. Колос – Полісся
- 1 жовтня (неділя), 19:00. Динамо – Олександрія
- 2 жовтня (понеділок), 17:00. Дніпро-1 – Металіст 1925