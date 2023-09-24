Заря – Днепр-1 0:1

Гол: Когут, 24

Заря и Днепр-1 провели встречу в рамках 8-го тура Украинской Премьер-лиги, победителями из которой вышли "спортклубовцы". "Бело-черные" оказались в зоне вылета, пишет 24 Канал.

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Матч лидеров, ставших аутсайдерами

Коллективы, в прошлом сезоне занимавшие передовые места в украинском первенстве, в нынешнем розыгрыше откровенно негативно удивляют. Заре хотя бы удалось выбраться в групповой этап Лиги конференций, где луганчане смогли уже заработать первые очки во встрече с бельгийским Гентом, а вот действующий обладатель серебряной медали УПЛ Днепр-1 вообще вылетел из всех квалификаций еврокубков, а более того даже не могут нормально сконцентрироваться на чемпионате. Таким образом, обе команды находятся в нижней части турнирной таблицы.

Команды не смогли продемонстрировать зрелищный матч. Заря вообще нанесла только один удар по воротам соперника. "Спортклубовцы" немного чаще атаковали своего оппонента, а также все же были более результативными. Уже на 24-й минуте матча днепряне провели хорошую атаку, на финальной стадии которой состоялась прострельная передача в штрафную "бело-черных", где Когут идеальным и мощным ударом отправил мяч в дальнюю девятку.

Второй тайм вообще не подарил никаких эмоций болельщикам, а также работе голкиперам, поскольку Днепр-1 только дважды пробил по чужим воротам, но даже не в створ, а Заря решила обойтись без выстрелов. Единственное, что могло разрадовать фанатов – это судья матча Екатерина Монзуль, попросившая проверки у системы VAR, чтобы проверить потенциальный пенальти в ворота Зари, и вот арбитрина решила не вносить изменения в игру.

Таким образом, Днепр-1 минимально победил Зорю со счётом 0:1. "Спортклубовцы" заняли 8-е место в украинском первенстве (9 баллов) и имеют еще два матча в запасе. Луганчане, в свою очередь, оказались в зоне вылета, а именно на 14-м месте (5 очков).