Заря и Днепр-1 на дне, прорыв Черноморца и Кривбасса: итоги 7 тура УПЛ и турнирная таблица
Пока Шахтер и Динамо потихоньку собирают очки, другие, так сказать, гранды украинского футбола продолжают разочаровывать. Вашему вниманию – самые интересные моменты очередного тура чемпионата Украины по футболу.
Полный сенсаций тур
В чемпионате Украины сезона 2023-2024 подошел к завершению 7 тур. Интересно, что это только третий тур, который отыгран полностью. В остальных четырех обязательно был перенесен какой-то матч, пишет 24 канал.
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В восьми встречах уикенда было забито 17 голов. Это в среднем 2,12 мяча за матч, что является средним показателем. Все результаты седьмого тура выглядят следующим образом:
- Металлист 1925 – Заря 2:1
- Черноморец – Полесье 1:0
- Шахтер – Оболонь 1:0
- Александрия – Минай 1:1
- ЛНЗ – Рух 2:1
- Днепр-1 – Колос 1:1
- Кривбасс – Верес 2:1
- Динамо – Ворскла 2:0
Основные моменты 7 тура
Главной сенсацией тура следует назвать победу Металлиста 1925 над Зарей. Харьковчане недавно еще были на грани исчезновения, а здесь заслуженно переиграли представителя Украины в еврокубках. Это был первый матч Валерия Кривенцова в Луганском клубе.
Днепр-1 тоже не смог победить в дебютной игре Максимова. Днепряне впервые за долгое время приняли соперника на "Днепр-Арене", очки у гранда смог отобрать Колос.
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Шахтер и Динамо одержали скромные победы. Дончане сэкономили силы накануне старта в Лиге чемпионов, минимально обыграв Оболонь. Киевляне вообще провели первый матч УПЛ за месяц, но Ворскла проблемой не стала.
В топ-тройку турнирной таблицы запрыгнули Кривбасс и Черноморец. Подопечные Вернидуба после поражения в стартовом туре не проиграют уже шесть игр. Одесситы переиграли в горловом матче Полесья и догнали житомирян.
Единственной командой, еще не побеждавшей в чемпионате, остается Минай. Подопечные Шарана отбирали очки у Днепра-1. Зари и Александрии, но все равно замыкают турнирную таблицу. Вместе с закарпатцами в зоне вылета оказался Верес.
Турнирная таблица УПЛ
|МЕСТО
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|ГОЛЫ
|ОЧКИ
|1
|Шахтер
|7
|5
|2
|0
|15-7
|17
|2
|Кривбасс
|7
|4
|2
|1
|13-6
|14
|3
|Черноморец
|7
|4
|0
|3
|10-9
|12
|4
|Полесье
|7
|4
|0
|3
|10-5
|12
|5
|Рух
|6
|3
|2
|1
|10-6
|11
|6
|Металлист 1925
|6
|3
|1
|2
|6-5
|10
|7
|Динамо
|4
|3
|0
|1
|12-6
|9
|8
|Колос
|7
|2
|3
|2
|6-7
|9
|9
|Ворскла
|6
|3
|0
|3
|7-10
|9
|10
|Александрия
|7
|2
|2
|3
|4-7
|8
|11
|ЛНЗ
|7
|2
|1
|4
|6-8
|7
|12
|Днепр-1
|5
|1
|3
|1
|5-5
|6
|13
|Заря
|6
|1
|2
|3
|6-9
|5
|14
|Оболонь
|7
|1
|2
|4
|4-10
|5
|15
|Верес
|6
|1
|1
|4
|6-10
|4
|16
|Минай
|7
|0
|3
|4
|5-15
|3
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Лучшие бомбардиры УПЛ:
- Владислав Ванат (Динамо) – 3
- Юрий Климчук (Рух) – 3
- Максим Задерака (Кривбасс) – 3
- Алексей Кащук (Шахтер) – 3
- Даниил Бескоровайный (Кривбасс) – 3
- Илья Квасница (Рух) – 3
- Николай Матвиенко (Шахтер) – 3
- Андрей Ярмоленко (Динамо) – 3
Расписание 7 тура чемпионата Украины
- 22 сентября (пятница), 17:00. Оболонь – Верес
- 22 сентября (пятница), 19:00. Александрия – Черноморец
- 23 сентября (суббота), 13:00. ЛНЗ – Динамо
- 23 сентября (суббота), 15:00. Полесье – Минай
- 23 сентября (суббота), 17:00. Ворскла – Кривбасс
- 23 сентября (суббота), 19:00. Рух – Шахтер
- 24 сентября (воскресенье), 15:00. Заря – Днепр-1
- 24 сентября (воскресенье), 17:00. Металлист 1925 – Колос