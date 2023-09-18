Заря и Днепр-1 на дне, прорыв Черноморца и Кривбасса: итоги 7 тура УПЛ и турнирная таблица

18 сентября 2023, 22:01
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Пока Шахтер и Динамо потихоньку собирают очки, другие, так сказать, гранды украинского футбола продолжают разочаровывать. Вашему вниманию – самые интересные моменты очередного тура чемпионата Украины по футболу.

Полный сенсаций тур

В чемпионате Украины сезона 2023-2024 подошел к завершению 7 тур. Интересно, что это только третий тур, который отыгран полностью. В остальных четырех обязательно был перенесен какой-то матч, пишет 24 канал.

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В восьми встречах уикенда было забито 17 голов. Это в среднем 2,12 мяча за матч, что является средним показателем. Все результаты седьмого тура выглядят следующим образом:

  • Металлист 1925 – Заря 2:1
  • Черноморец – Полесье 1:0
  • Шахтер – Оболонь 1:0
  • Александрия – Минай 1:1
  • ЛНЗ – Рух 2:1
  • Днепр-1 – Колос 1:1
  • Кривбасс – Верес 2:1
  • Динамо – Ворскла 2:0

Основные моменты 7 тура

Главной сенсацией тура следует назвать победу Металлиста 1925 над Зарей. Харьковчане недавно еще были на грани исчезновения, а здесь заслуженно переиграли представителя Украины в еврокубках. Это был первый матч Валерия Кривенцова в Луганском клубе.

Днепр-1 тоже не смог победить в дебютной игре Максимова. Днепряне впервые за долгое время приняли соперника на "Днепр-Арене", очки у гранда смог отобрать Колос.

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Шахтер и Динамо одержали скромные победы. Дончане сэкономили силы накануне старта в Лиге чемпионов, минимально обыграв Оболонь. Киевляне вообще провели первый матч УПЛ за месяц, но Ворскла проблемой не стала.

В топ-тройку турнирной таблицы запрыгнули Кривбасс и Черноморец. Подопечные Вернидуба после поражения в стартовом туре не проиграют уже шесть игр. Одесситы переиграли в горловом матче Полесья и догнали житомирян.

Единственной командой, еще не побеждавшей в чемпионате, остается Минай. Подопечные Шарана отбирали очки у Днепра-1. Зари и Александрии, но все равно замыкают турнирную таблицу. Вместе с закарпатцами в зоне вылета оказался Верес.

Турнирная таблица УПЛ

МЕСТО КОМАНДА И В Н П ГОЛЫ ОЧКИ
1 Шахтер 7 5 2 0 15-7 17
2 Кривбасс 7 4 2 1 13-6 14
3 Черноморец 7 4 0 3 10-9 12
4 Полесье 7 4 0 3 10-5 12
5 Рух 6 3 2 1 10-6 11
6 Металлист 1925 6 3 1 2 6-5 10
7 Динамо 4 3 0 1 12-6 9
8 Колос 7 2 3 2 6-7 9
9 Ворскла 6 3 0 3 7-10 9
10 Александрия 7 2 2 3 4-7 8
11 ЛНЗ 7 2 1 4 6-8 7
12 Днепр-1 5 1 3 1 5-5 6
13 Заря 6 1 2 3 6-9 5
14 Оболонь 7 1 2 4 4-10 5
15 Верес 6 1 1 4 6-10 4
16 Минай 7 0 3 4 5-15 3

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Лучшие бомбардиры УПЛ:

  1. Владислав Ванат (Динамо) – 3
  2. Юрий Климчук (Рух) – 3
  3. Максим Задерака (Кривбасс) – 3
  4. Алексей Кащук (Шахтер) – 3
  5. Даниил Бескоровайный (Кривбасс) – 3
  6. Илья Квасница (Рух) – 3
  7. Николай Матвиенко (Шахтер) – 3
  8. Андрей Ярмоленко (Динамо) – 3

Расписание 7 тура чемпионата Украины

  • 22 сентября (пятница), 17:00. Оболонь – Верес
  • 22 сентября (пятница), 19:00. Александрия – Черноморец
  • 23 сентября (суббота), 13:00. ЛНЗ – Динамо
  • 23 сентября (суббота), 15:00. Полесье – Минай
  • 23 сентября (суббота), 17:00. Ворскла – Кривбасс
  • 23 сентября (суббота), 19:00. Рух – Шахтер
  • 24 сентября (воскресенье), 15:00. Заря – Днепр-1
  • 24 сентября (воскресенье), 17:00. Металлист 1925 – Колос
Автор: Анатолій Дерека