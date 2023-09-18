Сповнений сенсацій тур

У чемпіонаті України сезону 2023-2024 підійшов до завершення 7 тур. Цікаво, що це лише третій тур, який відіграний повністю. В інших чотирьох обов'язково був перенесений якийсь матч, пише 24 канал.

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У восьми зустрічах вікенду було забито 17 голів. Це в середньому 2,12 м'ячі за матч, що є середнім показником. Всі результати сьомого туру виглядають наступним чином:

Металіст 1925 – Зоря 2:1

Чорноморець – Полісся 1:0

Шахтар – Оболонь 1:0

Олександрія – Минай 1:1

ЛНЗ – Рух 2:1

Дніпро-1 – Колос 1:1

Кривбас – Верес 2:1

Динамо – Ворскла 2:0

Основні моменти 7 туру

Головною сенсацією туру варто назвати перемогу Металіста 1925 на Зорею. Харків'яни не так давно ще були на межі зникнення, а тут заслужено переграли представника України в єврокубках. Це був перший матч Валерія Кривенцова у луганському клубі.

Дніпро-1 також не зміг перемогти у дебютній грі Максимова. Дніпряни вперше за довгий час прийняли суперника на "Дніпро-Арені", очки у гранда зміг відібрати Колос.

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Шахтар і Динамо здобули скромні перемоги. Донеччани зекономили сили напередодні старту в Лізі чемпіонів, мінімально перегравши Оболонь. Кияни ж взагалі провели перший матч УПЛ за місяць, але Ворскла проблемою не стала.

У топ-трійку турнірної таблиці застрибнули Кривбас та Чорноморець. Підопічні Вернидуба після поразки в стартовому турі не програють вже шість ігор. Одесити ж переграли у горловому матчі Полісся та наздогнали житомирян.

Єдиною командою, яка ще не перемагала в чемпіонаті, залишається Минай. Підопічні Шарана відбирали очки у Дніпра-1,. Зорі та Олександрії, але все одно замикають турнірну таблицю. Разом із закарпатцями в зоні вильоту опинився Верес.

Турнірна таблиця УПЛ

МІСЦЕ КОМАНДА І В Н П ГОЛИ ОЧКИ 1 Шахтар 7 5 2 0 15-7 17 2 Кривбас 7 4 2 1 13-6 14 3 Чорноморець 7 4 0 3 10-9 12 4 Полісся 7 4 0 3 10-5 12 5 Рух 6 3 2 1 10-6 11 6 Металіст 1925 6 3 1 2 6-5 10 7 Динамо 4 3 0 1 12-6 9 8 Колос 7 2 3 2 6-7 9 9 Ворскла 6 3 0 3 7-10 9 10 Олександрія 7 2 2 3 4-7 8 11 ЛНЗ 7 2 1 4 6-8 7 12 Дніпро-1 5 1 3 1 5-5 6 13 Зоря 6 1 2 3 6-9 5 14 Оболонь 7 1 2 4 4-10 5 15 Верес 6 1 1 4 6-10 4 16 Минай 7 0 3 4 5-15 3

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Найкращі бомбардири УПЛ:

Владислав Ванат (Динамо) – 3 Юрій Климчук (Рух) – 3 Максим Задерака (Кривбас) – 3 Олексій Кащук (Шахтар) – 3 Данило Бескоровайний (Кривбас) – 3 Ілля Квасниця (Рух) – 3 Микола Матвієнко (Шахтар) – 3 Андрій Ярмоленко (Динамо) – 3

Розклад 7 туру чемпіонату України