Полный сенсаций тур

В чемпионате Украины сезона 2023-2024 подошел к завершению 7 тур. Интересно, что это только третий тур, который отыгран полностью. В остальных четырех обязательно был перенесен какой-то матч, пишет 24 канал.

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В восьми встречах уикенда было забито 17 голов. Это в среднем 2,12 мяча за матч, что является средним показателем. Все результаты седьмого тура выглядят следующим образом:

Металлист 1925 – Заря 2:1

Черноморец – Полесье 1:0

Шахтер – Оболонь 1:0

Александрия – Минай 1:1

ЛНЗ – Рух 2:1

Днепр-1 – Колос 1:1

Кривбасс – Верес 2:1

Динамо – Ворскла 2:0

Основные моменты 7 тура

Главной сенсацией тура следует назвать победу Металлиста 1925 над Зарей. Харьковчане недавно еще были на грани исчезновения, а здесь заслуженно переиграли представителя Украины в еврокубках. Это был первый матч Валерия Кривенцова в Луганском клубе.

Днепр-1 тоже не смог победить в дебютной игре Максимова. Днепряне впервые за долгое время приняли соперника на "Днепр-Арене", очки у гранда смог отобрать Колос.

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Шахтер и Динамо одержали скромные победы. Дончане сэкономили силы накануне старта в Лиге чемпионов, минимально обыграв Оболонь. Киевляне вообще провели первый матч УПЛ за месяц, но Ворскла проблемой не стала.

В топ-тройку турнирной таблицы запрыгнули Кривбасс и Черноморец. Подопечные Вернидуба после поражения в стартовом туре не проиграют уже шесть игр. Одесситы переиграли в горловом матче Полесья и догнали житомирян.

Единственной командой, еще не побеждавшей в чемпионате, остается Минай. Подопечные Шарана отбирали очки у Днепра-1. Зари и Александрии, но все равно замыкают турнирную таблицу. Вместе с закарпатцами в зоне вылета оказался Верес.

Турнирная таблица УПЛ

МЕСТО КОМАНДА И В Н П ГОЛЫ ОЧКИ 1 Шахтер 7 5 2 0 15-7 17 2 Кривбасс 7 4 2 1 13-6 14 3 Черноморец 7 4 0 3 10-9 12 4 Полесье 7 4 0 3 10-5 12 5 Рух 6 3 2 1 10-6 11 6 Металлист 1925 6 3 1 2 6-5 10 7 Динамо 4 3 0 1 12-6 9 8 Колос 7 2 3 2 6-7 9 9 Ворскла 6 3 0 3 7-10 9 10 Александрия 7 2 2 3 4-7 8 11 ЛНЗ 7 2 1 4 6-8 7 12 Днепр-1 5 1 3 1 5-5 6 13 Заря 6 1 2 3 6-9 5 14 Оболонь 7 1 2 4 4-10 5 15 Верес 6 1 1 4 6-10 4 16 Минай 7 0 3 4 5-15 3

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Лучшие бомбардиры УПЛ:

Владислав Ванат (Динамо) – 3 Юрий Климчук (Рух) – 3 Максим Задерака (Кривбасс) – 3 Алексей Кащук (Шахтер) – 3 Даниил Бескоровайный (Кривбасс) – 3 Илья Квасница (Рух) – 3 Николай Матвиенко (Шахтер) – 3 Андрей Ярмоленко (Динамо) – 3

Расписание 7 тура чемпионата Украины