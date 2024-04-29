В чемпионате Украины 2023-2024 подошел к завершению 26-ый тур. Он не подарил слишком результативные матчи, только в одном из них было забито более трех голов, пишет 24 канал.

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Неплохая результативность

В восьми матчах тура команды оформили 16 голов, то есть в среднем 2 мяча за матч. Две встречи завершились разгромами, еще две – нулевыми ничьими. Вашему вниманию – все результаты тура и видеообзоры матчей.

Минай – Черноморец 2:0

Днепр-1 – Динамо 1:2

ЛНЗ – Шахтер 0:3

Рух – Верес 3:1

Заря – Оболонь 0:0

Колос – Александрия 0:0

Кривбасс – Металлист 1925 3:0

Полесье – Ворскла 1:0

Основные моменты 26 тура

Борцы за чемпионство одержали синхронные победы, но в очень разном стиле. Шахтер без проблем переиграл на выезде ЛНЗ, забив три "сухих" мяча.

Динамо же сохранило отставание в четыре балла благодаря тяжелой победе над Днепром-1. Хозяева забили первыми, но Кабаев позволил киевлянам сравнять счет. В конце концов подопечные Шовковского доигрывали в меньшинстве, но таки вырвали три балла на последней минуте.

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Днепряне уже четыре матча не могут выиграть. Над командой Максимова нависла угроза непопадания в еврокубки. Рух и Полесье победили в своих матчах и теперь отстают на один и три балла соответственно.

В нижней части таблицы стоит отметить победу Миная над Черноморцем. Закарпатцы впервые в этом чемпионате покинули последнюю строчку и приблизились к зоне переходных матчей на расстояние всего одного балла.

На последнее же место упал Металлист 1925, который был бессилен на поле Кривбасса (0:3). Команда Виктора Скрипника не может выиграть аж 14 встреч кряду.

Турнирная таблица УПЛ

МЕСТО КОМАНДА І В Н П ГОЛЫ ОЧКИ
1 Шахтёр 25 19 4 2 54-20 61
2 Динамо 25 18 3 4 59-25 57
3 Кривбасс 26 16 6 4 47-25 54
4 Днепр-1 26 12 9 5 36-25 45
5 Рух 26 11 11 4 39-27 44
6 Полесье 26 12 6 8 32-26 42
7 ЛНЗ 26 8 8 10 25-31 32
8 Ворскла 26 8 6 12 23-38 30
9 Колосс 25 6 11 8 18-19 29
10 Черноморец 25 9 2 14 34-36 29
11 Заря 25 6 9 10 25-32 27
12 Александрия 26 6 8 12 22-34 26
13 Оболонь 26 4 10 12 16-35 22
14 Верес 25 4 8 13 23-37 20
15 Минай 26 3 10 13 20-40 19
16 Металлист 1925 26 4 7 15 25-47 19

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Лучшие бомбардиры УПЛ:

  1. Владислав Ванат (Динамо) – 13
  2. Виталий Буяльский (Динамо) – 9
  3. Даниил Сикан (Шахтер) – 9
  4. Алексей Гуцуляк (Днепр-1) – 9
  5. Александр Филиппов (Днепр-1) – 8
  6. Олег Кожушко (Кривбасс) – 8
  7. Илья Квасница (Рух) – 7
  8. Эдуардо Герреро (Заря) – 7
  9. Андрей Штогрин (Черноморец) – 7
  10. Максим Задерака (Кривбасс) – 7

Расписание 27 тура чемпионата Украины

  • 4 мая (суббота), 13:00. Александрия – Рух
  • 4 мая (суббота), 15:30. Оболонь – ЛНЗ
  • 4 мая (суббота), 18:00. Металлист 1925 – Ворскла
  • 5 мая (воскресенье), 13:00. Полесье – Заря
  • 5 мая (воскресенье), 15:30. Динамо – Колос
  • 5 мая (воскресенье), 18:00. Шахтер – Черноморец
  • 6 мая (понедельник), 13:00. Днепр-1 – Кривбасс
  • 6 мая (понедельник), 18:00. Верес – Минай