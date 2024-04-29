В чемпионате Украины 2023-2024 подошел к завершению 26-ый тур. Он не подарил слишком результативные матчи, только в одном из них было забито более трех голов, пишет 24 канал.
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Неплохая результативность
В восьми матчах тура команды оформили 16 голов, то есть в среднем 2 мяча за матч. Две встречи завершились разгромами, еще две – нулевыми ничьими. Вашему вниманию – все результаты тура и видеообзоры матчей.
Минай – Черноморец 2:0
Днепр-1 – Динамо 1:2
ЛНЗ – Шахтер 0:3
Рух – Верес 3:1
Заря – Оболонь 0:0
Колос – Александрия 0:0
Кривбасс – Металлист 1925 3:0
Полесье – Ворскла 1:0
Основные моменты 26 тура
Борцы за чемпионство одержали синхронные победы, но в очень разном стиле. Шахтер без проблем переиграл на выезде ЛНЗ, забив три "сухих" мяча.
Динамо же сохранило отставание в четыре балла благодаря тяжелой победе над Днепром-1. Хозяева забили первыми, но Кабаев позволил киевлянам сравнять счет. В конце концов подопечные Шовковского доигрывали в меньшинстве, но таки вырвали три балла на последней минуте.
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Днепряне уже четыре матча не могут выиграть. Над командой Максимова нависла угроза непопадания в еврокубки. Рух и Полесье победили в своих матчах и теперь отстают на один и три балла соответственно.
В нижней части таблицы стоит отметить победу Миная над Черноморцем. Закарпатцы впервые в этом чемпионате покинули последнюю строчку и приблизились к зоне переходных матчей на расстояние всего одного балла.
На последнее же место упал Металлист 1925, который был бессилен на поле Кривбасса (0:3). Команда Виктора Скрипника не может выиграть аж 14 встреч кряду.
Турнирная таблица УПЛ
|МЕСТО
|КОМАНДА
|І
|В
|Н
|П
|ГОЛЫ
|ОЧКИ
|1
|Шахтёр
|25
|19
|4
|2
|54-20
|61
|2
|Динамо
|25
|18
|3
|4
|59-25
|57
|3
|Кривбасс
|26
|16
|6
|4
|47-25
|54
|4
|Днепр-1
|26
|12
|9
|5
|36-25
|45
|5
|Рух
|26
|11
|11
|4
|39-27
|44
|6
|Полесье
|26
|12
|6
|8
|32-26
|42
|7
|ЛНЗ
|26
|8
|8
|10
|25-31
|32
|8
|Ворскла
|26
|8
|6
|12
|23-38
|30
|9
|Колосс
|25
|6
|11
|8
|18-19
|29
|10
|Черноморец
|25
|9
|2
|14
|34-36
|29
|11
|Заря
|25
|6
|9
|10
|25-32
|27
|12
|Александрия
|26
|6
|8
|12
|22-34
|26
|13
|Оболонь
|26
|4
|10
|12
|16-35
|22
|14
|Верес
|25
|4
|8
|13
|23-37
|20
|15
|Минай
|26
|3
|10
|13
|20-40
|19
|16
|Металлист 1925
|26
|4
|7
|15
|25-47
|19
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Лучшие бомбардиры УПЛ:
- Владислав Ванат (Динамо) – 13
- Виталий Буяльский (Динамо) – 9
- Даниил Сикан (Шахтер) – 9
- Алексей Гуцуляк (Днепр-1) – 9
- Александр Филиппов (Днепр-1) – 8
- Олег Кожушко (Кривбасс) – 8
- Илья Квасница (Рух) – 7
- Эдуардо Герреро (Заря) – 7
- Андрей Штогрин (Черноморец) – 7
- Максим Задерака (Кривбасс) – 7
Расписание 27 тура чемпионата Украины
- 4 мая (суббота), 13:00. Александрия – Рух
- 4 мая (суббота), 15:30. Оболонь – ЛНЗ
- 4 мая (суббота), 18:00. Металлист 1925 – Ворскла
- 5 мая (воскресенье), 13:00. Полесье – Заря
- 5 мая (воскресенье), 15:30. Динамо – Колос
- 5 мая (воскресенье), 18:00. Шахтер – Черноморец
- 6 мая (понедельник), 13:00. Днепр-1 – Кривбасс
- 6 мая (понедельник), 18:00. Верес – Минай