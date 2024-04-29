У чемпіонаті України 2023-2024 підійшов до завершення 26-ий тур. Він не подарував надто результативні матчі, лише в одному з них було забито більше трьох голів, пише 24 канал.
До теми На крок ближче до Ліги Європи: Кривбас без проблем знищив аутсайдера УПЛ
Непогана результативність
У восьми матчах туру команди оформили 16 голів, тобто в середньому 2 м'ячі за матч. Дві зустрічі завершились розгромами, ще дві – нульовими нічиїми. Вашій увазі – всі результати туру та відеоогляди матчів.
Минай – Чорноморець 2:0
Дніпро-1 – Динамо 1:2
ЛНЗ – Шахтар 0:3
Рух – Верес 3:1
Зоря – Оболонь 0:0
Колос – Олександрія 0:0
Кривбас – Металіст 1925 3:0
Полісся – Ворскла 1:0
Основні моменти 26 туру
Борці за чемпіонство здобули синхронні перемоги, але в дуже різному стилі. Шахтар без проблем переграв на виїзді ЛНЗ, забивши три "сухих" м'ячі.
Динамо ж зберегло відставання у чотири бали завдяки важкій перемозі над Дніпром-1. Господарі забили першими, але Кабаєв дозволив киянам зрівняти рахунок. Зрештою підопічні Шовковського догравали у меншості, але таки вирвали три бали на останній хввилині.
Читайте також Динамівський характер: команда Шовковського у меншості вирвала перемогу у Дніпра-1
Дніпряни вже чотири матчі не можуть виграти. Над командою Максимова нависла загроза непотрапляння у єврокубки. Рух та Полісся перемогли у своїх матчах і тепер відстають на один та три бали відповідно.
В нижній частині таблиці варто відзначити перемогу Миная над Чорноморцем. Закарпатці вперше у цьому чемпіонаті залишили останню сходинку та наблизились до зони перехідних матчів на відстань лише одного балу.
На останнє ж місце впав Металіст 1925, який був безсилим на полі Кривбаса (0:3). Команда Віктора Скрипника не може виграти аж 14 зустрічей поспіль.
Турнірна таблиця УПЛ
|МІСЦЕ
|КОМАНДА
|І
|В
|Н
|П
|ГОЛИ
|ОЧКИ
|1
|Шахтар
|25
|19
|4
|2
|54-20
|61
|2
|Динамо
|25
|18
|3
|4
|59-25
|57
|3
|Кривбас
|26
|16
|6
|4
|47-25
|54
|4
|Дніпро-1
|26
|12
|9
|5
|36-25
|45
|5
|Рух
|26
|11
|11
|4
|39-27
|44
|6
|Полісся
|26
|12
|6
|8
|32-26
|42
|7
|ЛНЗ
|26
|8
|8
|10
|25-31
|32
|8
|Ворскла
|26
|8
|6
|12
|23-38
|30
|9
|Колос
|25
|6
|11
|8
|18-19
|29
|10
|Чорноморець
|25
|9
|2
|14
|34-36
|29
|11
|Зоря
|25
|6
|9
|10
|25-32
|27
|12
|Олександрія
|26
|6
|8
|12
|22-34
|26
|13
|Оболонь
|26
|4
|10
|12
|16-35
|22
|14
|Верес
|25
|4
|8
|13
|23-37
|20
|15
|Минай
|26
|3
|10
|13
|20-40
|19
|16
|Металіст 1925
|26
|4
|7
|15
|25-47
|19
Варто знати Залишився без посади та пішов на підвищення: Колос змінив тренера після невдалого відрізку в УПЛ
Найкращі бомбардири УПЛ:
- Владислав Ванат (Динамо) – 13
- Віталій Буяльський (Динамо) – 9
- Данило Сікан (Шахтар) – 9
- Олексій Гуцуляк (Дніпро-1) – 9
- Олександр Філіппов (Дніпро-1) – 8
- Олег Кожушко (Кривбас) – 8
- Ілля Квасниця (Рух) – 7
- Едуардо Герреро (Зоря) – 7
- Андрій Штогрін (Чорноморець) – 7
- Максим Задерака (Кривбас) – 7
Розклад 27 туру чемпіонату України
- 4 травня (субота), 13:00. Олександрія – Рух
- 4 травня (субота), 15:30. Оболонь – ЛНЗ
- 4 травня (субота), 18:00. Металіст 1925 – Ворскла
- 5 травня (неділя), 13:00. Полісся – Зоря
- 5 травня (неділя), 15:30. Динамо – Колос
- 5 травня (неділя), 18:00. Шахтар – Чорноморець
- 6 травня (понеділок), 13:00. Дніпро-1 – Кривбас
- 6 травня (понеділок), 18:00. Верес – Минай