У чемпіонаті України 2023-2024 підійшов до завершення 26-ий тур. Він не подарував надто результативні матчі, лише в одному з них було забито більше трьох голів, пише 24 канал.

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Непогана результативність

У восьми матчах туру команди оформили 16 голів, тобто в середньому 2 м'ячі за матч. Дві зустрічі завершились розгромами, ще дві – нульовими нічиїми. Вашій увазі – всі результати туру та відеоогляди матчів.

Минай – Чорноморець 2:0

Дніпро-1 – Динамо 1:2

ЛНЗ – Шахтар 0:3

Рух – Верес 3:1

Зоря – Оболонь 0:0

Колос – Олександрія 0:0

Кривбас – Металіст 1925 3:0

Полісся – Ворскла 1:0

Основні моменти 26 туру

Борці за чемпіонство здобули синхронні перемоги, але в дуже різному стилі. Шахтар без проблем переграв на виїзді ЛНЗ, забивши три "сухих" м'ячі.

Динамо ж зберегло відставання у чотири бали завдяки важкій перемозі над Дніпром-1. Господарі забили першими, але Кабаєв дозволив киянам зрівняти рахунок. Зрештою підопічні Шовковського догравали у меншості, але таки вирвали три бали на останній хввилині.

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Дніпряни вже чотири матчі не можуть виграти. Над командою Максимова нависла загроза непотрапляння у єврокубки. Рух та Полісся перемогли у своїх матчах і тепер відстають на один та три бали відповідно.

В нижній частині таблиці варто відзначити перемогу Миная над Чорноморцем. Закарпатці вперше у цьому чемпіонаті залишили останню сходинку та наблизились до зони перехідних матчів на відстань лише одного балу.

На останнє ж місце впав Металіст 1925, який був безсилим на полі Кривбаса (0:3). Команда Віктора Скрипника не може виграти аж 14 зустрічей поспіль.

Турнірна таблиця УПЛ

МІСЦЕ КОМАНДА І В Н П ГОЛИ ОЧКИ 1 Шахтар 25 19 4 2 54-20 61 2 Динамо 25 18 3 4 59-25 57 3 Кривбас 26 16 6 4 47-25 54 4 Дніпро-1 26 12 9 5 36-25 45 5 Рух 26 11 11 4 39-27 44 6 Полісся 26 12 6 8 32-26 42 7 ЛНЗ 26 8 8 10 25-31 32 8 Ворскла 26 8 6 12 23-38 30 9 Колос 25 6 11 8 18-19 29 10 Чорноморець 25 9 2 14 34-36 29 11 Зоря 25 6 9 10 25-32 27 12 Олександрія 26 6 8 12 22-34 26 13 Оболонь 26 4 10 12 16-35 22 14 Верес 25 4 8 13 23-37 20 15 Минай 26 3 10 13 20-40 19 16 Металіст 1925 26 4 7 15 25-47 19

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Найкращі бомбардири УПЛ:

Владислав Ванат (Динамо) – 13 Віталій Буяльський (Динамо) – 9 Данило Сікан (Шахтар) – 9 Олексій Гуцуляк (Дніпро-1) – 9 Олександр Філіппов (Дніпро-1) – 8 Олег Кожушко (Кривбас) – 8 Ілля Квасниця (Рух) – 7 Едуардо Герреро (Зоря) – 7 Андрій Штогрін (Чорноморець) – 7 Максим Задерака (Кривбас) – 7

Розклад 27 туру чемпіонату України