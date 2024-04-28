Ковалевский Колосс не очень удачно проводит вторую часть сезона 2023-2024 в УПЛ. Команда из Киевщины выиграла всего дважды в девяти матчах чемпионата.
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Пошел на повышение
Несмотря на отсутствие угрозы вылета, руководство клубы решило пойти на кадровые изменения. Официальный сайт Колоса объявил об уходе Ярослава Вишняка с поста главного тренера команды.
При этом специалист не покидает клуб, а даже идет на повышение. Теперь Вишняк будет занимать должность вице-президента клуба. Тем временем, новым исполняющим обязанности главного тренера Колоса стал Александр Поздеев.
37-летний киевлянин завершал игровую карьеру в Колоссе и даже успел войти в топ-тройку лучших бомбардиров в истории команды (21 гол). С 2019 года Поздеев руководил командой U-19.
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Карьера Вишняка в Колоссе
Что касается Вишняка, то он возглавил команду в ноябре 2021 года. За это время он руководил ею в 56 матчах– 16 побед, 17 ничьих и 23 поражения. В прошлом сезоне Колос финишировал на девятом месте.
Сейчас же за четыре тура до финиша этого сезона кузнецы также занимают девятую строчку. Колосс почти обезопасил себя от понижения в классе. Команда опережает зону переходных матчей на семь баллов, при этом имея игру в запасе.
Отставки в чемпионате Украины 2023-2024:
- Колос стал 11-м клубом УПЛ, который в этом сезоне сменил главного тренера.
- До сих пор воздержались от увольнений наставников Кривбасс, Рух, Черноморец, Александрия и Оболонь.
- Заря же является единственной командой, которая дважды увольняла тренеров (Ненад Лалатович и Валерий Кривенцов)
- Перед Колосом последним сменой тренера отличилось Полесье, какое попрощалось с Юрием Калитвинцевым.