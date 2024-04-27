Днепр-1– Динамо 1:2
- Голы: Гуцуляк, 42– Кабаев, 49, Ванат, 90+1
- Удаление: Тимчик, 88
Команда Юрия Максимова упустила шансы на чемпионство. В то же время динамовцы продолжают борьбу за золотые награды чемпионата, пишет 24 Канал.
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Четвертая подряд победа "бело-синих"
В начале встречи команды успели сыграть всего 15 минут и вынуждены были уйти на перерыв из-за воздушной тревоги. Игра возобновилась через 40 минут.
На 42-й минуте матча хозяева поля вышли вперед. Гуцуляк воспользовался детскими ошибками защитников Динамо и пробил мимо Бущана.
Подопечные Шовковского отыгрались в начале второго тайма. После возни в штрафной площадке "спортклубовцев" мяч попал к Кабаеву, который мощно пробил под перекладину.
На 88-й минуте гости остались в меньшинстве. За грубую игру красную карточку заработал Тимчик. Однако это не смутило киевлян, сражавшихся до финального свистка.
В компенсированное время быстрая контратака "бело-синих" завершилась точным ударом Ваната.
2:1 – выездная победа киевлян, которые продолжают чемпионскую гонку за Шахтером.
Видео голов Гуцуляка, Кабаева и Ваната
- Днепр-1 остался на четвертом месте турнирной таблицы. От "бронзы" команду Максимова удаляет уже 6 очков.
- Динамо на второй строчке чемпионата. У киевлян 57 очков в 25 матчах.
Видеообзор матча Днепр-1– Динамо