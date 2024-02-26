Кривбасс и Динамо на коне, провал Шахтера: как обновилась турнирная таблица УПЛ после 18 тура
Сразу трое претендентов на чемпионство не смогли начать 2024 год с победы. Зато кризисная Заря наконец выбралась из рисковой зоны. Рассказываем обо всем самом интересном в 18 туре УПЛ.
В чемпионате Украины стартовала “весенняя” часть сезона 2023-2024. В эти выходные был сыгран 18 тур УПЛ, который прошел с перебоями из-за большого количества воздушных тревог, пишет 24 канал.
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Осечки трех фаворитов
В восьми матчах тура команды забили 18 голов, то есть в среднем 2,25 мяча за матч. Это посредственный показатель, хотя при этом только одна игра завершилась без голов. Все результаты тура следующие:
- ЛНЗ – Кривбасс 0:3
- Днепр-1 – Минай 1:1
- Верес – Колос 0:2
- Металлист 1925 – Динамо 2:4
- Рух – Полесье 1:1
- Заря – Ворскла 1:0
- Александрия – Шахтер 0:0
- Оболонь – Черноморец 1:1
Основные моменты 18 тура
Главными сенсациями уикенда стали потери очков от Шахтера и Днепра-1. Дончане в рваном матче с Александрией не смогли забить ни гола (0:0), а подопечные Максимова умудрились расписать ничью с откровенным аутсайдером Минаем (1:1).
Другой представитель когорты лидеров Полесье также расписало ничью на поле Руха и потеряло своего звездного легионера Бени Макуана. Лидером таблицы продолжает оставаться Кривбасс, который не имел проблем на выезде с ЛНЗ (3:0).
Тем не менее, по потерянным очкам первым идет Динамо, у которого аж три матча в запасе. Киевляне выиграли уже шестой матч подряд во главе с Шовковским и по этому показателю уже идут впереди Шахтера.
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Жертвой "бело-синих" стал Металлист 1925, у которого продолжается противоположная серия – шесть поражений подряд. Из-за этого команда Виктора Скрипника опустилась в зону переходных матчей.
А поднялась оттуда Заря, которая осенью была главным разочарованием турнира. Луганчане одолели Ворсклу благодаря голу хорватского новичка Якова Башича. В свою очередь в зоне вылета продолжают находиться Верес и Минай.
Турнирная таблица УПЛ
|МЕСТО
|КОМАНДА
|І
|В
|Н
|П
|ГОЛЫ
|ОЧКИ
|1
|Кривбасс
|18
|11
|4
|3
|34-17
|37
|2
|Днепр-1
|18
|10
|5
|3
|27-17
|35
|3
|Полесье
|18
|9
|6
|3
|25-13
|33
|4
|Шахтер
|16
|9
|5
|2
|26-13
|32
|5
|Динамо
|15
|10
|1
|4
|37-20
|31
|6
|Рух
|18
|6
|9
|3
|26-20
|27
|7
|Колос
|17
|5
|9
|3
|13-10
|24
|8
|Ворскла
|18
|6
|5
|7
|18-26
|23
|9
|Черноморец
|17
|7
|2
|8
|26-25
|23
|10
|ЛНЗ
|17
|5
|5
|7
|17-21
|20
|11
|Александрия
|17
|4
|5
|8
|12-20
|17
|12
|Заря
|15
|3
|6
|6
|16-19
|15
|13
|Металлист 1925
|18
|4
|3
|11
|19-32
|15
|14
|Оболонь
|17
|3
|6
|8
|11-23
|15
|15
|Вереск
|17
|2
|6
|9
|15-28
|12
|16
|Минай
|16
|0
|7
|9
|7-25
|7
Перечень всех перенесенных матчей из осенней части сезона:
- Динамо – Верес (5 тур)
- Заря – Динамо (6 тур)
- Заря – Шахтер (10 тур)
- Черноморец – Шахтер (12 тур)
- Александрия – Оболонь (15 тур)
- Колос – Заря (15 тур)
- Минай – Динамо (16 тур)
- ЛНЗ – Минай (17 тур)
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Лучшие бомбардиры УПЛ:
- Владислав Ванат (Динамо) – 9
- Виталий Буяльский (Динамо) – 7
- Олег Кожушко (Кривбасс) – 7
- Андрей Штогрин (Черноморец) – 7
- Александр Филиппов (Днепр-1) – 6
- Максим Задерака (Кривбасс) – 6
Расписание 19 тура чемпионата Украины
- 1 марта (пятница), 18:00. Полесье – ЛНЗ
- 2 марта (суббота), 13:00. Минай – Металлист 1925
- 2 марта (суббота), 15:30. Динамо – Черноморец
- 2 марта (суббота), 15:30. Ворскла – Верес
- 2 марта (суббота), 18:00. Колос – Рух
- 3 марта (воскресенье), 13:00. Оболонь – Днепр-1
- 3 марта (воскресенье), 15:30. Александрия – Заря
- 3 марта (воскресенье), 18:00. Шахтер – Кривбасс