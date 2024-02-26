В чемпионате Украины стартовала “весенняя” часть сезона 2023-2024. В эти выходные был сыгран 18 тур УПЛ, который прошел с перебоями из-за большого количества воздушных тревог, пишет 24 канал.

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Осечки трех фаворитов

В восьми матчах тура команды забили 18 голов, то есть в среднем 2,25 мяча за матч. Это посредственный показатель, хотя при этом только одна игра завершилась без голов. Все результаты тура следующие:

ЛНЗ – Кривбасс 0:3

​​​​Днепр-1 – Минай 1:1

Верес – Колос 0:2

Металлист 1925 – Динамо 2:4

Рух – Полесье 1:1

Заря – Ворскла 1:0

Александрия – Шахтер 0:0

Оболонь – Черноморец 1:1

Основные моменты 18 тура

Главными сенсациями уикенда стали потери очков от Шахтера и Днепра-1. Дончане в рваном матче с Александрией не смогли забить ни гола (0:0), а подопечные Максимова умудрились расписать ничью с откровенным аутсайдером Минаем (1:1).

Другой представитель когорты лидеров Полесье также расписало ничью на поле Руха и потеряло своего звездного легионера Бени Макуана. Лидером таблицы продолжает оставаться Кривбасс, который не имел проблем на выезде с ЛНЗ (3:0).

Тем не менее, по потерянным очкам первым идет Динамо, у которого аж три матча в запасе. Киевляне выиграли уже шестой матч подряд во главе с Шовковским и по этому показателю уже идут впереди Шахтера.

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Жертвой "бело-синих" стал Металлист 1925, у которого продолжается противоположная серия – шесть поражений подряд. Из-за этого команда Виктора Скрипника опустилась в зону переходных матчей.

А поднялась оттуда Заря, которая осенью была главным разочарованием турнира. Луганчане одолели Ворсклу благодаря голу хорватского новичка Якова Башича. В свою очередь в зоне вылета продолжают находиться Верес и Минай.

Турнирная таблица УПЛ

МЕСТО КОМАНДА І В Н П ГОЛЫ ОЧКИ 1 Кривбасс 18 11 4 3 34-17 37 2 Днепр-1 18 10 5 3 27-17 35 3 Полесье 18 9 6 3 25-13 33 4 Шахтер 16 9 5 2 26-13 32 5 Динамо 15 10 1 4 37-20 31 6 Рух 18 6 9 3 26-20 27 7 Колос 17 5 9 3 13-10 24 8 Ворскла 18 6 5 7 18-26 23 9 Черноморец 17 7 2 8 26-25 23 10 ЛНЗ 17 5 5 7 17-21 20 11 Александрия 17 4 5 8 12-20 17 12 Заря 15 3 6 6 16-19 15 13 Металлист 1925 18 4 3 11 19-32 15 14 Оболонь 17 3 6 8 11-23 15 15 Вереск 17 2 6 9 15-28 12 16 Минай 16 0 7 9 7-25 7

Перечень всех перенесенных матчей из осенней части сезона:

Динамо – Верес (5 тур)

Заря – Динамо (6 тур)

Заря – Шахтер (10 тур)

Черноморец – Шахтер (12 тур)

Александрия – Оболонь (15 тур)

Колос – Заря (15 тур)

Минай – Динамо (16 тур)

ЛНЗ – Минай (17 тур)

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Лучшие бомбардиры УПЛ:

Владислав Ванат (Динамо) – 9 Виталий Буяльский (Динамо) – 7 Олег Кожушко (Кривбасс) – 7 Андрей Штогрин (Черноморец) – 7 Александр Филиппов (Днепр-1) – 6 Максим Задерака (Кривбасс) – 6

Расписание 19 тура чемпионата Украины