В чемпионате Украины стартовала “весенняя” часть сезона 2023-2024. В эти выходные был сыгран 18 тур УПЛ, который прошел с перебоями из-за большого количества воздушных тревог, пишет 24 канал.

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Осечки трех фаворитов

В восьми матчах тура команды забили 18 голов, то есть в среднем 2,25 мяча за матч. Это посредственный показатель, хотя при этом только одна игра завершилась без голов. Все результаты тура следующие:

  • ЛНЗ – Кривбасс 0:3
  • ​​​​Днепр-1 – Минай 1:1
  • Верес – Колос 0:2
  • Металлист 1925 – Динамо 2:4
  • Рух – Полесье 1:1
  • Заря – Ворскла 1:0
  • Александрия – Шахтер 0:0
  • Оболонь – Черноморец 1:1

Основные моменты 18 тура

Главными сенсациями уикенда стали потери очков от Шахтера и Днепра-1. Дончане в рваном матче с Александрией не смогли забить ни гола (0:0), а подопечные Максимова умудрились расписать ничью с откровенным аутсайдером Минаем (1:1).

Другой представитель когорты лидеров Полесье также расписало ничью на поле Руха и потеряло своего звездного легионера Бени Макуана. Лидером таблицы продолжает оставаться Кривбасс, который не имел проблем на выезде с ЛНЗ (3:0).

Тем не менее, по потерянным очкам первым идет Динамо, у которого аж три матча в запасе. Киевляне выиграли уже шестой матч подряд во главе с Шовковским и по этому показателю уже идут впереди Шахтера.

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Жертвой "бело-синих" стал Металлист 1925, у которого продолжается противоположная серия – шесть поражений подряд. Из-за этого команда Виктора Скрипника опустилась в зону переходных матчей.

А поднялась оттуда Заря, которая осенью была главным разочарованием турнира. Луганчане одолели Ворсклу благодаря голу хорватского новичка Якова Башича. В свою очередь в зоне вылета продолжают находиться Верес и Минай.

Турнирная таблица УПЛ

МЕСТО КОМАНДА І В Н П ГОЛЫ ОЧКИ
1 Кривбасс 18 11 4 3 34-17 37
2 Днепр-1 18 10 5 3 27-17 35
3 Полесье 18 9 6 3 25-13 33
4 Шахтер 16 9 5 2 26-13 32
5 Динамо 15 10 1 4 37-20 31
6 Рух 18 6 9 3 26-20 27
7 Колос 17 5 9 3 13-10 24
8 Ворскла 18 6 5 7 18-26 23
9 Черноморец 17 7 2 8 26-25 23
10 ЛНЗ 17 5 5 7 17-21 20
11 Александрия 17 4 5 8 12-20 17
12 Заря 15 3 6 6 16-19 15
13 Металлист 1925 18 4 3 11 19-32 15
14 Оболонь 17 3 6 8 11-23 15
15 Вереск 17 2 6 9 15-28 12
16 Минай 16 0 7 9 7-25 7

Перечень всех перенесенных матчей из осенней части сезона:

  • Динамо – Верес (5 тур)
  • Заря – Динамо (6 тур)
  • Заря – Шахтер (10 тур)
  • Черноморец – Шахтер (12 тур)
  • Александрия – Оболонь (15 тур)
  • Колос – Заря (15 тур)
  • Минай – Динамо (16 тур)
  • ЛНЗ – Минай (17 тур)

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Лучшие бомбардиры УПЛ:

  1. Владислав Ванат (Динамо) – 9
  2. Виталий Буяльский (Динамо) – 7
  3. Олег Кожушко (Кривбасс) – 7
  4. Андрей Штогрин (Черноморец) – 7
  5. Александр Филиппов (Днепр-1) – 6
  6. Максим Задерака (Кривбасс) – 6

Расписание 19 тура чемпионата Украины

  • 1 марта (пятница), 18:00. Полесье – ЛНЗ
  • 2 марта (суббота), 13:00. Минай – Металлист 1925
  • 2 марта (суббота), 15:30. Динамо – Черноморец
  • 2 марта (суббота), 15:30. Ворскла – Верес
  • 2 марта (суббота), 18:00. Колос – Рух
  • 3 марта (воскресенье), 13:00. Оболонь – Днепр-1
  • 3 марта (воскресенье), 15:30. Александрия – Заря
  • 3 марта (воскресенье), 18:00. Шахтер – Кривбасс