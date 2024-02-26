Заря – Ворскла 1:0

Гол: Башич, 37

Поединок Заря – Ворскла начался с часовой задержкой. Все из-за взлета МИГ-31к, который является носителем "Кинжала", поэтому по всей Украине была объявлена ракетная опасность, пишет 24 Канал.

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В первой части матча было очень много борьбы. О чем свидетельствует количество желтых карточек выданных главным арбитром поединка Шандором – аж 5 предупреждений.

Зато гол был только один. На 37-й минуте Заря получила право на угловой, где Герреро пробивал, но сбросил мяч на Башича, который головой прошил сетку ворот Исенко. Луганский клуб первым открыл счет в матче 1:0.

Видео гола Башича

Были у ворот обоих коллективов опасные моменты, но на перерыв коллективы ушли при минимальном преимуществе на табло номинальных хозяев.

Во втором тайме борьба на футбольном поле в Запорожье продолжилась. На 70-й минуте Крупский увидел перед собой красный свет. Центрбек Ворсклы оформил удаление за 7 минут. Гости остались в меньшинстве.

До конца матча ворсклянам так и не удалось хотя бы вырвать ничью. Заря с минимальной домашней победы начинает футбольный сезон в 2024-м году.