У чемпіонаті України стартувала "весняна" частина сезону 2023-2024. Цими вихідними був зіграний 18 тур УПЛ, який пройшов з перебоями через велику кількість повітряних тривог, пише 24 канал.

До теми Травма Зубкова та складний старт "гірників": Шахтар втратив очки в Олександрії

Осічки трьох фаворитів

У восьми матчах туру команди забили 18 голів, тобто в середньому 2,25 м'яча за матч. Це посередній показник, хоча при цьому лише одна гра завершилась без голів. Всі результати туру наступні:

ЛНЗ – Кривбас 0:3

​​​​Дніпро-1 – Минай 1:1

Верес – Колос 0:2

Металіст 1925 – Динамо 2:4

Рух – Полісся 1:1

Зоря – Ворскла 1:0

Олександрія – Шахтар 0:0

Оболонь – Чорноморець 1:1

Основні моменти 18 туру

Головними сенсаціями вікенду стали втрати очок від Шахтаря та Дніпра-1. Донеччани у рваному матчі з Олександрією не змогли забити ані голу (0:0), а підопічні Максимова примудрились розписати нічию із відвертим аутсайдером Минаєм (1:1).

Інший представник когорти лідерів Полісся також розписало нічию на полі Руха та втратило свого зіркового легіонера Бені Макуана. Лідером таблиці продовжує лишатися Кривбас, який не мав проблем на виїзді із ЛНЗ (3:0).

Тим не менше, за втраченими очками першим йде Динамо, у якого аж три матчі в запасі. Кияни виграли вже шостий матч поспіль на чолі із Шовковським та за цим показником вже йдуть попереду Шахтаря.

Читайте також Гармаш забив, але є нюанс: Динамо зіпсувало дебют Скрипника завдяки зливі голів – відео

Жертвою "біло-синіх" став Металіст 1925, у якого продовжується протилежна серія – шість поразок поспіль. Через це команда Віктора Скрипника опустилась в зону перехідних матчів.

А піднялась звідти Зоря, яка восени була головним розчаруванням турніру. Луганці здолали Ворсклу завдяки голу хорватського новачка Якова Башича. У свою чергу в зоні вильоту продовжують перебувати Верес та Минай.

Турнірна таблиця УПЛ

МІСЦЕ КОМАНДА І В Н П ГОЛИ ОЧКИ 1 Кривбас 18 11 4 3 34-17 37 2 Дніпро-1 18 10 5 3 27-17 35 3 Полісся 18 9 6 3 25-13 33 4 Шахтар 16 9 5 2 26-13 32 5 Динамо 15 10 1 4 37-20 31 6 Рух 18 6 9 3 26-20 27 7 Колос 17 5 9 3 13-10 24 8 Ворскла 18 6 5 7 18-26 23 9 Чорноморець 17 7 2 8 26-25 23 10 ЛНЗ 17 5 5 7 17-21 20 11 Олександрія 17 4 5 8 12-20 17 12 Зоря 15 3 6 6 16-19 15 13 Металіст 1925 18 4 3 11 19-32 15 14 Оболонь 17 3 6 8 11-23 15 15 Верес 17 2 6 9 15-28 12 16 Минай 16 0 7 9 7-25 7

Перелік всіх перенесених матчів з осінньої частини сезону:

Динамо – Верес (5 тур)

Зоря – Динамо (6 тур)

Зоря – Шахтар (10 тур)

Чорноморець – Шахтар (12 тур)

Олександрія – Оболонь (15 тур)

Колос – Зоря (15 тур)

Минай – Динамо (16 тур)

ЛНЗ – Минай (17 тур)

Варто знати Зоря мінімально обіграла Ворсклу у бойовому матчі із вилученням: відео переможного голу

Найкращі бомбардири УПЛ:

Владислав Ванат (Динамо) – 9 Віталій Буяльський (Динамо) – 7 Олег Кожушко (Кривбас) – 7 Андрій Штогрін (Чорноморець) – 7 Олександр Філіппов (Дніпро-1) – 6 Максим Задерака (Кривбас) – 6

Розклад 19 туру чемпіонату України