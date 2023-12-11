Кривбасс – зимний чемпион, Шахтер и Динамо вне топ-3: как выглядит таблица УПЛ после 17 тура
Осенняя часть чемпионата Украины подошла к концу. Первые два места делят Кривбасс и Днепр-1, но по потерянным очкам они уступают нашим грандам.
Неожиданный зимний лидер
В чемпионате Украины завершилась осенняя часть сезона 2023-2024. В эти выходные был сыгран 17 тур УПЛ, который вышел неполным из-за переноса матча ЛНЗ – Минай, пишет 24 канал.
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В семи матчах тура команды забили 16 голов, то есть в среднем 2,29 мяча за матч. Это посредственный показатель, только одна игра подарила больше трех мячей. Все результаты тура следующие:
- Полесье – Днепр-1 1:1
- Шахтер – Верес 2:0
- Кривбасс – Заря 2:2
- Ворскла – Рух 1:1
- Черноморец – Колос 1:0
- Металлист 1925 – Александрия 0:3
- Динамо – Оболонь 2:0
Основные моменты 17 тура
Тур прошел без сенсационных результатов. Зимним чемпионом УПЛ стал Кривбасс, который при этом потерял очки с кризисной звездой этого тура. На руку криворожцам сыграла ничья Полесья и Днепра-1 в очной игре.
Впрочем, за потерянными очками впереди должны идти Шахтер и Динамо. В случае побед во всех перенесенных встречах именно эти команды делили бы первую строчку.
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Этого тура "горняки" не без скандала переиграли Верес, тогда как киевляне взяли верх в дерби над Оболонью. Для Александра Шовковского это уже четвертая победа после назначения. Теперь СаШо – главный тренер "бело-синих" без приставки "и.о".
Продолжает разочаровывать Металлист 1925. Харьковчане потерпели уже пятое поражение подряд и вплотную приблизились к зоне переходных матчей. Подопечные Голодюка разгромно уступили Александрию, которая вырвалась из опасной зоны.
Наконец-то порадовал фанатов Черноморец. Команда Григорчука минимально одолела Колос и взяла первые очки с конца октября. На зиму одесситы уходят восьмыми.
Турнирная таблица УПЛ
|МЕСТО
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|ГОЛЫ
|ОЧКИ
|1
|Кривбасс
|17
|10
|4
|3
|31-17
|34
|2
|Днепр-1
|17
|10
|4
|3
|26-16
|34
|3
|Полесье
|17
|9
|5
|3
|24-12
|32
|4
|Шахтер
|15
|9
|4
|2
|26-13
|31
|5
|Динамо
|14
|9
|1
|4
|33-18
|28
|6
|Рух
|17
|6
|8
|3
|25-19
|26
|7
|Ворскла
|17
|6
|5
|6
|18-25
|23
|8
|Черноморец
|16
|7
|1
|8
|25-24
|22
|9
|Колос
|16
|4
|9
|3
|11-10
|21
|10
|ЛНЗ
|16
|5
|5
|6
|17-18
|20
|11
|Александрия
|16
|4
|4
|8
|12-20
|16
|12
|Металлист 1925
|17
|4
|3
|10
|17-28
|15
|13
|Оболонь
|16
|3
|5
|8
|10-20
|14
|14
|Заря
|14
|2
|6
|6
|15-19
|12
|15
|Верес
|16
|2
|6
|8
|15-26
|12
|16
|Минай
|15
|0
|6
|9
|6-24
|6
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Лучшие бомбардиры УПЛ:
- Владислав Ванат (Динамо) 7
- Олег Кожушко (Кривбасс) – 7
- Виталий Буяльский (Динамо) – 6
- Александр Филиппов (Днепр-1) – 6
- Максим Задерака (Кривбасс) – 6
- Андрей Штогрин (Черноморец) – 6
Чемпионат Украины идет на зимнюю паузу и вернется 24 февраля 2024 года. В сезон осталось сыграть 13 полных туров, а также восемь перенесенных матчей:
- Динамо – Верес (5 тур)
- Заря – Динамо (6 тур)
- Заря – Шахтер (10 тур)
- Черноморец – Шахтер (12 тур)
- Александрия – Оболонь (15 тур)
- Колос – Заря (15 тур)
- Минай – Динамо (16 тур)
- ЛНЗ – Минай (17 тур)