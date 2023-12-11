Голосование проходило в 2 этапа. Сначала спортивные сайты называли претендентов в обеих номинациях, по результатам чего были сформированы финальные четвёрки, а уже впоследствии болельщики выбирали лучших.
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Перевоплощение Динамо не осталось незамеченным
В топ-4 лучших футболистов в итоге попали: Александр Филиппов (Днепр-1), Илья Квасница (Рух), Денис Кузик (Кривбасс) и Владимир Бражко (Динамо).
Претенденты на лучшего игрока ноября / УПЛ
В финальном голосовании за лучшего наставника приняли участие Юрий Максимов (Днепр-1), Марино Пушич (Шахтер), Александр Шовковский (Динамо) и Юрий Калитвинцев (Полесье).
Претенденты на лучшего тренера ноября / УПЛ
Победителями стали номинанты, еще не побеждавшие в сезоне-2023/2024. Владимир Бражко уже претендовал на награду, но в сентябре занял второе место, а Александр Шовковский только в ноябре возглавил киевлян, поэтому физически не мог этого сделать раньше.
Лучший футболист (проценты голосов)
- Владимир Бражко – 37.2
- Денис Кузик – 24.1
- Илья Квасница – 19.5
- Александр Филиппов – 19.2.
Лучший тренер
- Александр Шовковский – 36
- Юрий Максимов – 27
- Юрий Калитвинцев – 20.2
- Марино Пушич – 16.8.
Лучшие игрок и тренер ноября в УПЛ-2023/2024 / УПЛ