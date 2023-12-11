Голосование проходило в 2 этапа. Сначала спортивные сайты называли претендентов в обеих номинациях, по результатам чего были сформированы финальные четвёрки, а уже впоследствии болельщики выбирали лучших.

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Перевоплощение Динамо не осталось незамеченным

В топ-4 лучших футболистов в итоге попали: Александр Филиппов (Днепр-1), Илья Квасница (Рух), Денис Кузик (Кривбасс) и Владимир Бражко (Динамо).

Лучшие игроки ноября в УПЛ-2023/2024
Претенденты на лучшего игрока ноября / УПЛ

В финальном голосовании за лучшего наставника приняли участие Юрий Максимов (Днепр-1), Марино Пушич (Шахтер), Александр Шовковский (Динамо) и Юрий Калитвинцев (Полесье).

Лучшие тренеры ноября в УПЛ-2023/2024
Претенденты на лучшего тренера ноября / УПЛ

Победителями стали номинанты, еще не побеждавшие в сезоне-2023/2024. Владимир Бражко уже претендовал на награду, но в сентябре занял второе место, а Александр Шовковский только в ноябре возглавил киевлян, поэтому физически не мог этого сделать раньше.

Лучший футболист (проценты голосов)

  1. Владимир Бражко – 37.2
  2. Денис Кузик – 24.1
  3. Илья Квасница – 19.5
  4. Александр Филиппов – 19.2.

Лучший тренер

  1. Александр Шовковский – 36
  2. Юрий Максимов – 27
  3. Юрий Калитвинцев – 20.2
  4. Марино Пушич – 16.8.

Лучшие игрок и тренер ноября в УПЛ-2023/2024
Лучшие игрок и тренер ноября в УПЛ-2023/2024 / УПЛ