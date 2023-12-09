Кривбасс – Заря 2:2

Голы: Кожушко, 11, Понедельник, 40 – Герреро, 42, Батагов, 78.

В субботу, 9 декабря, состоялся матч 17-го тура УПЛ между командами Кривбасс и Заря. Положительный результат в отчетном поединке позволял хозяевам уйти на двухмесячный перерыв зимним чемпионом, пишет 24 Канал.

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Нервная ничья в Кривом Роге

Поэтому мотивации команде Юрия Вернидуба было достаточно. Уже на 11-й минуте поединка Кривбасс повел в счете. Кожушко удачно сыграл на добивании после удара Задераки. Этот гол форварда стал седьмым в нынешнем чемпионате и Олег единолично возглавил гонку бомбардиров.

На 19-й минуте Чурко придержал Понедельника в штрафной площадке. Однако после просмотра ВАР арбитр отменил пенальти.

За пять минут до перерыва криворожцы удвоили свое преимущество. Во время затяжной атаки мяч попал к Понедельнику, который с близкого расстояния пробил под перекладину.

Впрочем, радость игроков Кривбасса была кратковременной. Через две минуты Герреро забил красавчик-гол в ворота Клищука. 2:1 – при таком счете команды ушли на перерыв.

Во втором тайме рисунок игры не изменился. Кривбасс продолжал давить на Зорю, надеясь увеличить свое преимущество. Стопроцентную возможность оформить дубль упустил Кожушко. Не менее эффектным был момент Ивана Дибанго, который на скорости пролетел от центра поля до штрафной, но пробил рядом со штангой.

Заря тоже не отсиживалась в обороне. На 78-й минуте "мужики" восстановили паритет. После розыгрыша углового гол забил Батагов.

В конце встречи Заря могла даже вырвать победу. Впрочем, поединок завершился ничейным результатом – 2:2.

Благодаря ничейному результату Кривбасс ушел на перерыв зимним чемпионом. Команда Вернидуба набрала 34 очка в 17 матчах. Такое же количество баллов у Днепра-1, но хуже разница забитых-пропущенных мячей.

Заря ушла на перерыве на 14 месте. Исправлять турнирное положение луганчане будут уже в весенней части чемпионата.

Видеообзор матча Кривбасс – Заря