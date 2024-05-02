Горячая битва за выживание в УПЛ: у кого больше шансов на вылет в Первую лигу

В следующем сезоне в элиту чемпионата Украины возвращаются Карпаты, а также близким к этому является Ингулец. А вот кто вместо них пополнит Первую лигу? Интрига и борьба в этом вопросе обещает быть ожесточенной.

Чемпионат Украины 2023-2024 выходит на финишную прямую. Командам осталось отыграть всего четыре тура, а интрига до сих пор присутствует на каждом участке таблицы, пишет 24 Канал. Особенно горячей должна стать борьба за выживание.

По теме Впереди только легенды: Ярмоленко вышел на четвертое место в списке лучших бомбардиров

Календарь претендентов

Согласно регламенту, две последние команды турнира напрямую вылетят в Первую лигу. В свою очередь клубы, занявшие 13-14 места, будут играть в переходных матчах с 3-4 командами второго дивизиона (сейчас эти позиции занимают Левый Берег и Эпицентр.

За четыре тура до финиша внизу таблицы УПЛ сформировался квартет команд, которые с большой долей вероятности уже вряд ли поднимутся выше 13 места.

МЕСТО КОМАНДА ОЧКИ 27 тур 28 тур 29 тур 30 тур 11 ЗОРЯ 27 Полесье (г) Верес (д) ЛНЗ (г) Колос (д) 12 АЛЕКСАНДРИЯ 26 Рух (д) Днепр-1 (д) Верес (г) Оболонь (г) 13 ОБОЛОНЬ 22 ЛНЗ (д) Рух (д) Ворскла (г) Александрия (д) 14 ВЕРЕС 20 Минай (д) Заря (г) Александрия (д) Металлист 1925 (г) 15 МИНАЙ 19 Верес (г) Ворскла (г) Колос (д) Кривбасс (г) 16 МЕТАЛИСТ 1925 19 Ворскла (д) Черноморец (г) Полесье (д) Верес (д)

* – Заря имеет еще один матч в запасе – против Колоса на выезде (9 мая)

Шансы Зари оказаться в опасной зоне выглядят маленькими. Луганчане имеют два матча против Колоса и игру с ЛНЗ, эти соперники уже не имеют турнирных задач.

Стоит знать УПЛ отменит Суперкубок Украины и перенесет старта нового чемпионата из-за Олимпиады в Париже

Много очных сражений

В целом же ни один из аутсайдеров не будет играть против Шахтера или Динамо. Зато зрителей ждет немало лобовых сражений между прямыми конкурентами за выживание:

Верес – Минай (27 тур)

Заря – Верес (28 тур)

Александрия – Верес (29 тур)

Оболонь – Александрия (30 тур)

Верес – Металлист 1925 (30 тур)

Особенно интересен календарь Вереса, которому во всех четырех встречах придется сражаться с прямыми конкурентами. Поэтому абсолютно все в руках ровенчан, что вылезти из зоны переходных игр или наоборот получить прямой вылет.

Наиболее тяжелым представляется календарь для Александрии. Команда Ротаня будет принимать борцов за еврокубки Рух и Днепр-1, а с прямыми конкурентами (Верес и Оболонь) будет играть в гостях. Помочь "аграриям" имеет неплохой очковый запас перед другими клубами.

Не очень тяжелым является календарь Металлиста 1925, но команда Скрипника находится в ужасной форме и не может выиграть аж 14 матчей подряд. Возможно, встречи против немотивированных Ворсклы и Черноморца улучшат ситуацию для харьковчан.

Читайте также Пропустит дерби с Динамо и финал Кубка: Шахтер потерял лидера на решающие битвы сезона

Прогноз Favbet

Букмекеры же продолжают быть уверены в прямом вылете Миная. Закарпатцы сделали классный рывок весной и выиграли три матча, но на их прямой вылет выставлен коэффициент 1,25.

Вторая прямая путевка в Первую лигу, по мнению экспертов, достанется Металлисту 1925. Вероятность этого – 1,80. Впрочем шансы Вереса не намного лучше – 2,00. Оболонь же имеет чуть лучшие условия для спасения, на ее прямой вылет можно поставить за 3,00.

ТОВ "БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ". Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності від 28.12.2022, видана згідно з рішенням КРАІЛ № 433 від 13.12.2022 та Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет від 20.04.2021, видана згідно з рішенням КРАІЛ № 137 від 05.04.2021, зі змінами.УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.