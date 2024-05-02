Горячая битва за выживание в УПЛ: у кого больше шансов на вылет в Первую лигу
В следующем сезоне в элиту чемпионата Украины возвращаются Карпаты, а также близким к этому является Ингулец. А вот кто вместо них пополнит Первую лигу? Интрига и борьба в этом вопросе обещает быть ожесточенной.
Чемпионат Украины 2023-2024 выходит на финишную прямую. Командам осталось отыграть всего четыре тура, а интрига до сих пор присутствует на каждом участке таблицы, пишет 24 Канал. Особенно горячей должна стать борьба за выживание.
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Календарь претендентов
Согласно регламенту, две последние команды турнира напрямую вылетят в Первую лигу. В свою очередь клубы, занявшие 13-14 места, будут играть в переходных матчах с 3-4 командами второго дивизиона (сейчас эти позиции занимают Левый Берег и Эпицентр.
За четыре тура до финиша внизу таблицы УПЛ сформировался квартет команд, которые с большой долей вероятности уже вряд ли поднимутся выше 13 места.
|МЕСТО
|КОМАНДА
|ОЧКИ
|27 тур
|28 тур
|29 тур
|30 тур
|11
|ЗОРЯ
|27
|Полесье (г)
|Верес (д)
|ЛНЗ (г)
|Колос (д)
|12
|АЛЕКСАНДРИЯ
|26
|Рух (д)
|Днепр-1 (д)
|Верес (г)
|Оболонь (г)
|13
|ОБОЛОНЬ
|22
|ЛНЗ (д)
|Рух (д)
|Ворскла (г)
|Александрия (д)
|14
|ВЕРЕС
|20
|Минай (д)
|Заря (г)
|Александрия (д)
|Металлист 1925 (г)
|15
|МИНАЙ
|19
|Верес (г)
|Ворскла (г)
|Колос (д)
|Кривбасс (г)
|16
|МЕТАЛИСТ 1925
|19
|Ворскла (д)
|Черноморец (г)
|Полесье (д)
|Верес (д)
* – Заря имеет еще один матч в запасе – против Колоса на выезде (9 мая)
Шансы Зари оказаться в опасной зоне выглядят маленькими. Луганчане имеют два матча против Колоса и игру с ЛНЗ, эти соперники уже не имеют турнирных задач.
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Много очных сражений
В целом же ни один из аутсайдеров не будет играть против Шахтера или Динамо. Зато зрителей ждет немало лобовых сражений между прямыми конкурентами за выживание:
- Верес – Минай (27 тур)
- Заря – Верес (28 тур)
- Александрия – Верес (29 тур)
- Оболонь – Александрия (30 тур)
- Верес – Металлист 1925 (30 тур)
Особенно интересен календарь Вереса, которому во всех четырех встречах придется сражаться с прямыми конкурентами. Поэтому абсолютно все в руках ровенчан, что вылезти из зоны переходных игр или наоборот получить прямой вылет.
Наиболее тяжелым представляется календарь для Александрии. Команда Ротаня будет принимать борцов за еврокубки Рух и Днепр-1, а с прямыми конкурентами (Верес и Оболонь) будет играть в гостях. Помочь "аграриям" имеет неплохой очковый запас перед другими клубами.
Не очень тяжелым является календарь Металлиста 1925, но команда Скрипника находится в ужасной форме и не может выиграть аж 14 матчей подряд. Возможно, встречи против немотивированных Ворсклы и Черноморца улучшат ситуацию для харьковчан.
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Букмекеры же продолжают быть уверены в прямом вылете Миная. Закарпатцы сделали классный рывок весной и выиграли три матча, но на их прямой вылет выставлен коэффициент 1,25.
Вторая прямая путевка в Первую лигу, по мнению экспертов, достанется Металлисту 1925. Вероятность этого – 1,80. Впрочем шансы Вереса не намного лучше – 2,00. Оболонь же имеет чуть лучшие условия для спасения, на ее прямой вылет можно поставить за 3,00.ТОВ "БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ". Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності від 28.12.2022, видана згідно з рішенням КРАІЛ № 433 від 13.12.2022 та Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет від 20.04.2021, видана згідно з рішенням КРАІЛ № 137 від 05.04.2021, зі змінами.
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