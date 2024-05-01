Киевское Динамо в непростом поединке разгромило ровенский Верес со счетом 3:0. Один из голов на свой счет записал Андрей Ярмоленко, пишет 24 Канал.

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Ярмоленко в исторической гонке бомбардиров

На 40-й минуте матча с Вересом Ярмоленко сыграл вторым темпом после удара со штрафного в исполнении Бражко и переправил мяч в сетку ворот соперника. Этот гол 106-м для Андрея за все время выступлений в чемпионатах Украины. Для этого ему понадобилось сыграть 241 поединок.

В списке лучших бомбардиров за всю историю чемпионата Украины Ярмоленко вышел на чистое четвертое место, обойдя Андрея Воробья. Впереди вингера Динамо остаются настоящие легенды украинского футбола: Евгений Селезнев, Сергей Ребров и Максим Шацких.

Чтобы побить "вечный" рекорд Шацких, лидеру Динамо нужно забить еще 19 голов.

Топ-10 лучших бомбардиров в истории чемпионата Украины

1. Максим Шацких – 124 гола (341 матч)

2. Сергей Ребров – 123 (261)

3. Евгений Селезнев – 117 (257)

4. Андрей Ярмоленко – 106 (241)

– 106 (241) 5. Андрей Воробей – 105 (315)

6. Жуниор Мораес – 103 (189)

7. Александр Гладкий – 98 (352)

8. Александр Гайдаш – 95 (259)

9-10. Марко Девич – 90 (219)

9-10. Сергей Мизин – 90 (342)

Ярмоленко в сезоне 2023/24

Напомним, что Андрей Ярмоленко вернулся в киевское Динамо летом 2023 года. Опытный футболист подписал контракт на два года.

В октябре прошлого года вингер получил тяжелую травму, из-за которой пропустил шесть месяцев. В текущем сезоне 34-летний футболист сыграл 17 матчей во всех турнирах и забил 7 голов.

Свой следующий поединок Динамо сыграет в воскресенье, 5 мая. Соперником киевлян будет ковалевский Колос.