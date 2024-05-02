Этим летом сборные Украины проведут несколько важных турниров. Бесспорно, главным событием послесезонья станет участие национальной команды на Евро-2024, которое пройдет с 14 июня по 14 июля.

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Все ради Олимпиады

Впрочем, также будут заняты олимпийская сборная и команда U-19. Последние с 15 по 28 июля будут играть на юношеском чемпионате Европы, тогда как первых ждет дебютное выступление на Олимпийских играх.

Соревнования будут проходить с 24 июля по 9 августа во Франции. Из-за исторического участия команды Ротаня в турнире УПЛ готова подвинуть старт нового чемпионата Украины.

Согласно информации от ТаТоТаке, сезон 2024-2025 в УПЛ начнется 10 августа. Это подвинет также и финиш сезона на июнь 2025 года, но позволит клубам максимально удовлетворить потребности Руслана Ротаня при комплектации олимпийской сборной.

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Без Суперкубка

Кроме того, источник сообщает, что УАФ и УПЛ откажутся от проведения Суперкубка Украины-2023. Причиной является военное положение в стране и желание избежать лишнего скопления людей, поскольку эта игра является в основном выставочной.

Напомним, что последние два года Суперкубок также не разыгрывался из-за военного положения, а также отсутствия победителя в Кубке Украины. Последний раз матч-турнир прошел в 2021 году, когда Шахтер разгромил Динамо со счетом 3:0.