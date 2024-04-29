Донецкий Шахтер является лидером чемпионата Украины и главным претендентом на победу в нем. В последнем матче подопечные Марино Пушича разгромили на выезде ЛНЗ (3:0).

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"Горняки" без столба в центре

Впрочем, встреча имела и негативное последствие для "горняков". Уже на 9 минуте травму получил один из лидеров клуба Артем Бондаренко и вынужденно покинул поле.

Как сообщил журналист Виктор Вацко, хавбек повредил связки голеностопа. Причиной травмы стала яма на поле, в которую Бондаренко попал.

Ориентировочный срок восстановления Артема – три недели. Если прогнозы оправдаются, то лидер Шахтера пропустит важнейший отрезок на финише сезона и не сыграет два матча против Черноморца, лобовую битву с Динамо и финал Кубка Украины против Ворсклы.

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За пять игр до конца сезона в УПЛ Шахтер опережает Динамо на четыре балла. Бондаренко на данный момент является ключевым игроком "горняков". 23-летний полузащитник принял участие в 27 матчах во всех турнирах, отметившись семью голами и четырьмя ассистами.