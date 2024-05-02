Чемпіонат України 2023-2024 виходить на фінішну пряму. Командам залишилось відіграти всього чотири тури, а інтрига досі присутня на кожній ділянці таблиці, пише 24 Канал. Особливо гарячою має стати боротьба за виживання.

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Календар претендентів

Згідно з регламентом, дві останні команди турніру напряму вилетять у Першу лігу. У свою чергу клуби, що посядуть 13-14 місця, гратимуть у перехідних матчах з 3-4 командами другого дивізіону (наразі ці позиції обіймають Лівий Берег та Епіцентр.

За чотири тури до фінішу внизу таблиці УПЛ сформувався квартет команд, які з великою долею ймовірності вже навряд чи піднімуться вище 13 місця.

МІСЦЕ КОМАНДА ОЧКИ 27 тур 28 тур 29 тур 30 тур 11 ЗОРЯ 27 Полісся (г) Верес (д) ЛНЗ (г) Колос (д) 12 ОЛЕКСАНДРІЯ 26 Рух (д) Дніпро-1 (д) Верес (г) Оболонь (г) 13 ОБОЛОНЬ 22 ЛНЗ (д) Рух (д) Ворскла (г) Олександрія (д) 14 ВЕРЕС 20 Минай (д) Зоря (г) Олександрія (д) Металіст 1925 (г) 15 МИНАЙ 19 Верес (г) Ворскла (г) Колос (д) Кривбас (г) 16 МЕТАЛІСТ 1925 19 Ворскла (д) Чорноморець (г) Полісся (д) Верес (д)

* – Зоря має ще один матч в запасі – проти Колоса на виїзді (9 травня)

Шанси Зорі опинитися у небезпечній зоні виглядають маленькими. Луганці мають два матчі проти Колоса та гру з ЛНЗ, ці суперники вже не мають турнірних завдань.

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Багато очних битв

Загалом же жоден з аутсайдерів не гратиме проти Шахтаря чи Динамо. Натомість на глядачів чекатиме чимало лобових битв між прямими конкурентами за виживання:

Верес – Минай (27 тур)

Зоря – Верес (28 тур)

Олександрія – Верес (29 тур)

Оболонь – Олександрія (30 тур)

Верес – Металіст 1925 (30 тур)

Особливо цікавим є календар Вереса, якому у всіх чотирьох зустрічах доведеться битися з прямими конкурентами. Тому абсолютно все в руках рівненців, що вилізти із зони перехідних ігор або навпаки отримати прямий виліт.

Найбільш важким видається календар для Олександрії. Команда Ротаня прийматиме борців за єврокубки Рух та Дніпро-1, а з прямими конкурентами (Верес та Оболонь) гратиме в гостях. Допомогти "аграріям" має непоганий очковий запас перед іншими клубами.

Не дуже важким є календар Металіста 1925, але команда Скрипника знаходиться у жахливій формі та не може виграти аж 14 матчів поспіль. Можливо, зустрічі проти немотивованих Ворскли та Чорноморця покращать ситуація для харків'ян.

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Букмекери ж продовжують бути впевнені у прямому вильоті Минаю. Закарпатці зробили класний ривок навесні та виграли три матчі, але на їх прямий виліт виставлений коефіцієнт 1,25.

Друга пряма путівка у Першу лігу, на думку експертів, дістанеться Металісту 1925. Вірогідність цього – 1,80. Втім шанси Вереса не набагато кращі – 2,00. Оболонь же має трохи кращі умови для порятунку, на її прямий виліт можна поставити за 3,00.

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