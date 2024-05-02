Чемпіонат України 2023-2024 виходить на фінішну пряму. Командам залишилось відіграти всього чотири тури, а інтрига досі присутня на кожній ділянці таблиці, пише 24 Канал. Особливо гарячою має стати боротьба за виживання.
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Календар претендентів
Згідно з регламентом, дві останні команди турніру напряму вилетять у Першу лігу. У свою чергу клуби, що посядуть 13-14 місця, гратимуть у перехідних матчах з 3-4 командами другого дивізіону (наразі ці позиції обіймають Лівий Берег та Епіцентр.
За чотири тури до фінішу внизу таблиці УПЛ сформувався квартет команд, які з великою долею ймовірності вже навряд чи піднімуться вище 13 місця.
|МІСЦЕ
|КОМАНДА
|ОЧКИ
|27 тур
|28 тур
|29 тур
|30 тур
|11
|ЗОРЯ
|27
|Полісся (г)
|Верес (д)
|ЛНЗ (г)
|Колос (д)
|12
|ОЛЕКСАНДРІЯ
|26
|Рух (д)
|Дніпро-1 (д)
|Верес (г)
|Оболонь (г)
|13
|ОБОЛОНЬ
|22
|ЛНЗ (д)
|Рух (д)
|Ворскла (г)
|Олександрія (д)
|14
|ВЕРЕС
|20
|Минай (д)
|Зоря (г)
|Олександрія (д)
|Металіст 1925 (г)
|15
|МИНАЙ
|19
|Верес (г)
|Ворскла (г)
|Колос (д)
|Кривбас (г)
|16
|МЕТАЛІСТ 1925
|19
|Ворскла (д)
|Чорноморець (г)
|Полісся (д)
|Верес (д)
* – Зоря має ще один матч в запасі – проти Колоса на виїзді (9 травня)
Шанси Зорі опинитися у небезпечній зоні виглядають маленькими. Луганці мають два матчі проти Колоса та гру з ЛНЗ, ці суперники вже не мають турнірних завдань.
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Багато очних битв
Загалом же жоден з аутсайдерів не гратиме проти Шахтаря чи Динамо. Натомість на глядачів чекатиме чимало лобових битв між прямими конкурентами за виживання:
- Верес – Минай (27 тур)
- Зоря – Верес (28 тур)
- Олександрія – Верес (29 тур)
- Оболонь – Олександрія (30 тур)
- Верес – Металіст 1925 (30 тур)
Особливо цікавим є календар Вереса, якому у всіх чотирьох зустрічах доведеться битися з прямими конкурентами. Тому абсолютно все в руках рівненців, що вилізти із зони перехідних ігор або навпаки отримати прямий виліт.
Найбільш важким видається календар для Олександрії. Команда Ротаня прийматиме борців за єврокубки Рух та Дніпро-1, а з прямими конкурентами (Верес та Оболонь) гратиме в гостях. Допомогти "аграріям" має непоганий очковий запас перед іншими клубами.
Не дуже важким є календар Металіста 1925, але команда Скрипника знаходиться у жахливій формі та не може виграти аж 14 матчів поспіль. Можливо, зустрічі проти немотивованих Ворскли та Чорноморця покращать ситуація для харків'ян.
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Букмекери ж продовжують бути впевнені у прямому вильоті Минаю. Закарпатці зробили класний ривок навесні та виграли три матчі, але на їх прямий виліт виставлений коефіцієнт 1,25.
Друга пряма путівка у Першу лігу, на думку експертів, дістанеться Металісту 1925. Вірогідність цього – 1,80. Втім шанси Вереса не набагато кращі – 2,00. Оболонь же має трохи кращі умови для порятунку, на її прямий виліт можна поставити за 3,00.