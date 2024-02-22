Чемпионат Украины возвращается: анонс весенней части УПЛ и что надо знать о командах
Украинская Премьер-Лига возобновляет сезон уже 23 февраля. Зимой клубы провели продуктивные сборы и активно поработали на трансферном рынке. Рассказываем о главных изменениях в каждой из команд.
В пятницу, 23 февраля, возвращается чемпионат Украины 2023-2024. В первом круге состоялось 17 туров, за исключением восьми перенесенных игр. 24 канал рассказывает, с чем клубы подходят ко второй части сезона.
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Турнирная таблица УПЛ
На зимний перерыв лидерами турнирной таблицы ушли Кривбасс и Днепр-1. Клубы из Днепропетровщины набрали по 34 балла, но первым идут криворожане благодаря победе в очной битве.
Тем не менее плотность команд наверху обещает болельщикам яркую развязку. На два балла от двух лидеров отстает сенсационный новичок сезона Полесье, на три – Шахтер, а на шесть – Динамо.
|МЕСТО
|КОМАНДА
|І
|В
|Н
|П
|ГОЛЫ
|ОЧКИ
|1
|Кривбасс
|17
|10
|4
|3
|31-17
|34
|2
|Днепр-1
|17
|10
|4
|3
|26-16
|34
|3
|Полесье
|17
|9
|5
|3
|24-12
|32
|4
|Шахтер
|15
|9
|4
|2
|26-13
|31
|5
|Динамо
|14
|9
|1
|4
|33-18
|28
|6
|Рух
|17
|6
|8
|3
|25-19
|26
|7
|Ворскла
|17
|6
|5
|6
|18-25
|23
|8
|Черноморец
|16
|7
|1
|8
|25-24
|22
|9
|Колосс
|16
|4
|9
|3
|11-10
|21
|10
|ЛНЗ
|16
|5
|5
|6
|17-18
|20
|11
|Александрия
|16
|4
|4
|8
|12-20
|16
|12
|Металлист 1925
|17
|4
|3
|10
|17-28
|15
|13
|Оболонь
|16
|3
|5
|8
|10-20
|14
|14
|Заря
|14
|2
|6
|6
|15-19
|12
|15
|Верес
|16
|2
|6
|8
|15-26
|12
|16
|Минай
|15
|0
|6
|9
|6-24
|6
Впрочем важно понимать, что дончане и киевляне имеют два и три матча в запасе. Если же наши гранды эти встречи выиграют, то именно они будут возглавлять турнирную таблицу. То есть по потерянным баллам именно Динамо и Шахтер возглавляют УПЛ.
- Динамо – 37
- Шахтер – 37
- Кривбасс – 34
- Днепр-1 – 34
- Полесье – 32
Предлагаем коротко пройтись по командам и ожиданиям от них на финише сезона УПЛ. Напомним, что по регламенту:
- 1-2 места выходят в квалификацию Лиги чемпионов
- 3 место сыграет в квалификации Лиги Европы
- 4-5 места получат путевки в Лигу конференций
- 13-14 места будут играть в переходных матчах за право остаться в УПЛ против 3-4 команд Первой лиги
- 15-16 места напрямую вылетают во второй дивизион
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Кривбасс
Команда Вернидуба не потеряла лидеров зимой, а до того еще и поработала над глубиной скамейки запасных. К криворожанам присоединились лидер Миная Егор Твердохлеб, игрок Александрии Артур Микитишин и защитники-иностранцы Бандейра и Сантини.
Кривбасс лидирует в УПЛ / instagram.com/fckryvbas
Криворожане вряд ли смогут зацепиться за чемпионство, как и путевку в Лигу чемпионов. А вот в борьбе за третье место имеют реальные шансы подвинуть кого-то из грандов. Билет в ЛЕ будет успехом для подопечных Вернидуба.
Днепр-1
Днепряне тихо провели зиму и скорее ослабли кадрово. Команда Максимова арендовала у Шахтера Очеретько, но при этом потеряла защитника Каплиенко и близка к потере Кравца. При этом часть иностранцев не желают возвращаться в Украину.
Это будет иметь влияние на глубину скамейки запасных, что может сказаться на надеждах Днепра-1 вытеснить из топ-2 Шахтер или Динамо. Скорее, Подопечных Максимова ждет борьба за третье место с Кривбассом и Полесьем.
Днепр-1 готовится к возобновлению сезона / scdnipro1.com.ua
Полесье
Житомирцы резко ворвались в УПЛ и не намерены останавливаться. Команда Калитвинцева качественно усилилась: экс-игрок Динамо и Шахтера Михайличенко, бразильский хавбек Таллес и французский вингер Фортюне.
Вместе с отсутствием потерь важных игроков можно ожидать, что Полесье удержится в еврокубковой зоне. Рух отстал сильно, и не имеет такого кадрового класса. Однако, скорее всего, житомирцы удовлетворятся Лигой конференций, в борьбе за бронзу они аутсайдеры.
Шахтер
"Горняки" очевидно являются главными претендентами на чемпионство, ведь имеют на голову лучше состав, чем другие команды. Зимой команда Пушича усилилась двумя дорогостоящими бразильцами – Кевин и Марлон Гомес обошлись по 12 миллионов евро.
Шахтер – главный фаворит УПЛ / shakhtar.com
При этом Шахтер никого из ключевых игроков не потерял. Поэтому у клуба есть все шансы защитить трофей, хотя и Динамо в этом сезоне готово навязать серьезную конкуренцию.
Динамо
Именно Шахтер и Динамо являются лидерами УПЛ по потерянным очкам, причем гранды идут вровень. Однако в отличие от "горняков" подопечные Шовковского вообще молчали зимой на трансферном рынке.
Киевляне никого не теряли и не подписывали, сконцентрировавшись на уже имеющихся кадрах. Впрочем и он позволяет Динамо рассчитывать на первое место, особенно если Ярмоленко быстро вернется и наберет кондиции.
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Рух, Ворскла, Черноморец, Колос
Данный квартет команд почти нет шансов на еврокубки. Для Ворсклы и Черноморца есть запасной ход через Кубок Украины, но для попадания в Лигу Европы командам надо выигрывать этот турнир. Шансы на это небольшие.
При этом команды имеют определенный гандикап над зоной вылета и могут обезопасить себя от лишних нервов в конце сезона. Из этого квартета больше всего изменилась Ворскла, однако вряд ли в положительную сторону.
Полтавчане потеряли тренера Виктора Скрипника и лидера Владлена Юрченко. Зато клуб подписал малоизвестных легионеров (Сиссоко, Вокрри, Амилькар) и украинского форварда Дилы Николая Ковталюка, который как раз и выбил Ворсклу из Лиги конференций летом.
Рух же потерял Довгого и Эдсона, а Колос – Золотова и Мякушко. Последний кстати перешел в Ворсклу. Зато ковалевцы пополнились литовским форвардом Паулаускасом,, вингером Шахтера Топаловым и камерунцем Нгамбой. Должно быть достаточно, чтобы не вылететь.
Черноморец против Руха / сайт УПЛ
Черноморец же потерял двух важных легионеров – Гая Хадиду и Дада Бельмонте. Из усилений – боснийский защитник Аршич, поэтому от одесситов не стоит ожидать прорыва весной. Очкового запаса должно хватить для финиша внутри таблицы.
ЛНЗ
Новичок УПЛ из Черкасс был очень активным на рынке и точно не стал слабее. Подопечные Дулуба прощались в основном с игроками ротации, а на вход приобрели ряд легионеров (Салиху, Итало, Бар, Бессала, Яшари, Тилль).
Особенно стоит выделить последнего, Оливье несколько лет назад очень качественно выступал за Ворсклу и покинул Украину лишь из-за войны. Черкасчане являются фаворитами в борьбе за выживание, но такой ряд малоизвестных игроков может сработать и в минус, если они не приживутся в команде.
Александрия
Команда Руслана Ротаня разочаровала в первой половине сезона, но зимняя трансферная кампания показала, что клуб хочет исправить ситуацию. "Аграрии" вернули в Украину Дениса Костышина, а также подписали трех легионеров.
Руслан Ротань / сайт Александрии
По кадровому наполнению Александрия точно не должна вылетать. Однако есть определенные сомнения в совместимости клуба с Русланом Ротанем. Коуч преуспел в молодежной сборной, а вот в клубе пока не доказал свой уровень.
Поэтому не стоит удивляться, если команда окажется в переходных играх. Конкуренты у "аграриев" непростые и их зимнее усиление выглядит лучшим и делает их коллективы более сильными в кадровом плане.
Металлист 1925
А вот харьковчане должны улучшить свои показатели. Клуб завершил осеннюю часть пятью подряд поражениями, но зимой кардинально усилился. Чего только стоит назначение Виктора Скрипника главным тренером!
Вслед за коучем подтянулись и известные игроки с именем: экс-игрок Динамо Денис Гармаш, воспитанник Шахтера Владлен Юрченко, бывший футболист Зари Максим Имереков и ганский легионер Раймонд Овусу. Если с таким составом команда не избежит стыковых матчей, это будет провал от харьковчан.
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Заря
Ситуация у луганчан напоминает положение Александрии. Стабильный участник еврокубков завершил первую часть сезона на 14 месте и устроил хаос на тренерском мостике. В конце концов командой продолжил руководить Юрий Коваль.
В попытке усилиться клуб сделал ставку на легионеров, закрыв каждую из линий (защитники Нваэзе и Жуниньо, хавбек Башич и форвард Ндур). Однако пока эти персонажи являются загадкой для УПЛ.
Состав Зари все равно остается сильнейшим среди аутсайдеров, эти игроки точно не должны бороться за выживание. Однако системный хаос в управлении команды тянет луганчан на дно. Поэтому от них можно ожидать чего угодно со знаком "минус".
Оболонь, Верес и Минай
Если же Александрия и Заря не завалятся, то именно Оболонь и Верес выглядят кандидатами на вторую прямую путевку в Первую лигу. Минай же является главным претендентом на нее, ведь закарпатцы потеряли ряд важных исполнителей, а усиление не впечатляет.
Владислав Вакула / инстаграм Миная
Среди новичков в основном – бывшие дублеры других клубов УПЛ. Еще и расстояние в очках давит на Минай, поэтому шансов на спасение мало. Вместе с ними стоит ожидать прямого вылета Оболони или Вереса.
Первые на старте сезона выглядели главным аутсайдером, поэтому команда уже немного удивила своим 13-м местом. Оболонь удачно подхватил экс-форварда Миная Вишневского и центрхава из Ингульца Запорожца.
Кадровый потенциал команды довольно скромный, но коллектив у киевлян сложился неплохой. Благодаря самоотдаче "пивовары" могут избежать прямого вылета.
Верес против Оболони / сайт УПЛ
Верес же активно поработал на украинском рынке, подобрав тех, кто искал себя на просторах УПЛ (Смиян, Банада, Янаков, Шастал, Морозко). Однако команда все равно остается довольно слабой, еще и с малоизвестным тренером Шандруком. Поэтому трудно спрогнозировать, кто из них больший аутсайдер в борьбе за 14 и выше место.
Где смотреть матчи УПЛ
С 2024 года Премьер-лига запустила собственный линейный канал UPL.TV, который будет доступен у всех основных провайдеров на телевидении. Также канал появится и в базовых пакетах подписки на ведущих ОТТ-платформах Украины.
Подробнее о ресурсах, которые будут показывать матчи УПЛ, можно узнать в нашем отдельном материале. Кроме того, три команды будут продолжать транслироваться на каналах "1+1 Media" и в ютубе. Речь о домашних матчах Динамо, Днепра-1 и Зари.
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Расписание 18 тура чемпионата Украины
- 23 февраля (пятница), 15:00. ЛНЗ – Кривбасс
- 25 февраля (воскресенье), 13:00. Днепр-1 – Минай
- 25 февраля (воскресенье), 13:00. Верес – Колос
- 25 февраля (воскресенье), 15:30. Металлист 1925 – Динамо
- 25 февраля (воскресенье), 18:00. Рух – Полесье
- 26 февраля (понедельник), 13:00. Александрия – Шахтер
- 26 февраля (понедельник), 13:00. Заря – Ворскла
- 26 февраля (понедельник), 15:30. Оболонь – Черноморец