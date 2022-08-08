В преддверии старта нового сезона УПЛ Динамо и Шахтер пытаются проводить трансферную кампанию в условиях войны. Клубы потеряли большинство легионеров, поэтому желают найти им на замену качественных украинских игроков.

Читайте также Зинченко попал в символическую сборную первого тура АПЛ

К примеру, Шахтер уже подписал своих экс-игроков – Александра Зубкова и Андрея Тотовицкого. Динамо же меньше пострадало от оттока легионеров, поэтому пока присматривается к новым футболистам. Одним из них может стать Егор Назарина.

Как сообщает украинский журналист Виктор Вацко, в борьбу за полузащитника Зари вступили и Динамо, и Шахтер. Также киевляне рассчитывают подписать и другого игрока луганчан Владислава Кабаева. Трансферы обоих футболистов могут состояться после игры Зари в Лиге Конференции против Университати.

Кто такой Егор Назарина

25-летний атакующий полузащитник является воспитанником Днепра, за который, правда, сыграл всего один матч в УПЛ. После этого Назарина отправился в Бельгию, где провел два сезона в Антверпене и вернулся в Украину.

Поиграв сезон в Карпатах, Егор перешел в Зорю, где за два сезона забил два гола и отдал четыре ассиста в 54 матчах. Также на счету Назарины один матч за молодежную сборную Украины.