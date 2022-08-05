Победный гол
Первая часть игры прошла без голов. Ноли на табло размочили лишь на 55-й минуте поединка, когда заря заработала право на угловой, пишет 24 канал.
Больше об игре Гол Нагнойного принес победу Заре в матче Лиги конференций: видео
Чурко идеально подал на Нагнойного. Денис оторвался от соперника и головой пробил в противоход голкиперу румского клуба. Подопинчи Патрика ван Леувена повели в счете 1:0.
Гол Нагнойного стал первым и победным в матче для Зари.
Этот поединок стал для Нагнойного не дебютным. В прошлом сезоне правый вингер провел за луганский клуб 3 встречи, но еще не забивал за главную команду Зари.
Видео гола Нагнойного