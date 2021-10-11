Уничтожили Италию и Испанию: видео награждения победителя Лиги наций Франции
Источник:24 канал
Сборная Франции дважды подряд поразила своих соперников камбэками. Команда Дидье Дешама стала обидчицей Италии и Испании. Французы стали победителями Лиги наций.
Неудержимые эмоции французов на фоне печальных глаз испанцев
Франция и Испания выдали интересный матч с тремя забитыми голами. Подопечные Дидье Дешама, как и в полуфинале, в финале поразили своим желанием победить и волевым характером.
Стоит увидеть Бензема забил роскошный гол в финале Лиги наций, поставив на колени испанцев: видео
Французы проигрывали в счете 1:0, но сумели не только играть, но и в основное время вырвать такую желанную победу. Голы Бензема и Мбаппе принесли команде победу и трофей Лиги наций (1:2). Испанцы надели на свои шеи лишь серебряные медали.К слову. В матче за третье место Италия победила Бельгию (2:1). Итальянские футболисты – бронзовые призеры турнира.
После финального свистка ни один из игроков Франции не сдерживал эмоций. Футболисты сделали памятные фото с кубком. Франция стала вторым в истории победителем Лиги наций. Первый кубок завоевала сборная Португалии.
Церемония награждения победителя Лиги наций: смотрите видео