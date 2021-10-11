Нестримні емоції французів на фоні сумних очей іспанців

Франція та Іспанія видала цікавий матч із трьома забитими голами. Підопічні Дідьє Дешама, як і у півфіналі, у фіналі вразили своїм бажанням до перемоги та вольовим характером.

Варто побачити Бензема забив розкішний гол у фіналі Ліги націй, поставивши на коліна іспанців: відео

Французи програвали у рахунку 1:0, але зуміли не лише відіграти, а й в основний час вирвати таку омріяну перемогу. Голи Бензема та Мбаппе принесли команді звитягу та трофей Ліги націй (1:2). Іспанці одягнули на свої шиї лише срібні медалі.

До слова. У матчі за третє місце Італія перемогла Бельгію (2:1). Італійські футболісти – бронзові призери турніру.

Після фінального свистка жоден із гравців Франції не стримував емоцій. Футболісти зробили пам'ятні фото з кубком. Франція стала другим в історії переможцем Ліги націй. Перший кубок завоювала збірна Португалії.

Церемонія нагородження переможця Ліги націй: дивіться відео