Нестримні емоції французів на фоні сумних очей іспанців
Франція та Іспанія видала цікавий матч із трьома забитими голами. Підопічні Дідьє Дешама, як і у півфіналі, у фіналі вразили своїм бажанням до перемоги та вольовим характером.
Варто побачити Бензема забив розкішний гол у фіналі Ліги націй, поставивши на коліна іспанців: відео
Французи програвали у рахунку 1:0, але зуміли не лише відіграти, а й в основний час вирвати таку омріяну перемогу. Голи Бензема та Мбаппе принесли команді звитягу та трофей Ліги націй (1:2). Іспанці одягнули на свої шиї лише срібні медалі.
Після фінального свистка жоден із гравців Франції не стримував емоцій. Футболісти зробили пам'ятні фото з кубком. Франція стала другим в історії переможцем Ліги націй. Перший кубок завоювала збірна Португалії.
Церемонія нагородження переможця Ліги націй: дивіться відео