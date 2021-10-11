Неудержимые эмоции французов на фоне печальных глаз испанцев

Франция и Испания выдали интересный матч с тремя забитыми голами. Подопечные Дидье Дешама, как и в полуфинале, в финале поразили своим желанием победить и волевым характером.

Стоит увидеть Бензема забил роскошный гол в финале Лиги наций, поставив на колени испанцев: видео

Французы проигрывали в счете 1:0, но сумели не только играть, но и в основное время вырвать такую ​​желанную победу. Голы Бензема и Мбаппе принесли команде победу и трофей Лиги наций (1:2). Испанцы надели на свои шеи лишь серебряные медали.

К слову. В матче за третье место Италия победила Бельгию (2:1). Итальянские футболисты – бронзовые призеры турнира.

После финального свистка ни один из игроков Франции не сдерживал эмоций. Футболисты сделали памятные фото с кубком. Франция стала вторым в истории победителем Лиги наций. Первый кубок завоевала сборная Португалии.

Церемония награждения победителя Лиги наций: смотрите видео