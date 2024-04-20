Покойному редактору журнала "Футбол" Артему Франкову пришла повестка от ТЦК
Источник:Artем Frankov official
Известный украинский футбольный журналист Артем Франков умер в прошлом году от второго инсульта. Однако работники ТЦК не знали об этом событии.
ТЦК Оболонского района города Киева вызвал покойного редактора журнала “Футбол” Артема Франкова для обновления данных и прохождения ВВК. Фото повестки опубликовали в телеграмм-канале “Artем Frankov official”.
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В ТЦК не знали о смерти Франкова
В документе отмечается, что Франкову нужно явиться 20 апреля в Оболонский ТЦК и СП для прохождения медосмотра.
"Нет такого абсурда, который не мог пролезть в нашу жизнь и постепенно оказаться чем-то естественным", – говорится в сообщении телеграм-канала.
Повестка Артему Франкову / фото Artем Frankov official
Бессменный редактор журнала "Футбол"
- Напомним, 53-летний журналист умер в больнице 31 октября 2023 года. Франков не смог оправиться под повторного инсульта.
- Начиная с 1997 года Франков был бессменным главным редактором журнала "Футбол".
- После полномасштабного вторжения издание прекратило издавать печатную версию, заменив электронным вариантом.
- С сентября 2023 года журнал начал выходить в формате самиздата.
- В память о Франкове перед матчем Динамо – Шахтер капитаны команд вышли с футболками, на которых была написана фамилия журналиста с номером 53.