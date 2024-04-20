Покойному редактору журнала "Футбол" Артему Франкову пришла повестка от ТЦК

20 апреля 2024, 14:38
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Artем Frankov official

Известный украинский футбольный журналист Артем Франков умер в прошлом году от второго инсульта. Однако работники ТЦК не знали об этом событии.

ТЦК Оболонского района города Киева вызвал покойного редактора журнала “Футбол” Артема Франкова для обновления данных и прохождения ВВК. Фото повестки опубликовали в телеграмм-канале “Artем Frankov official”.

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В ТЦК не знали о смерти Франкова

В документе отмечается, что Франкову нужно явиться 20 апреля в Оболонский ТЦК и СП для прохождения медосмотра.

"Нет такого абсурда, который не мог пролезть в нашу жизнь и постепенно оказаться чем-то естественным", – говорится в сообщении телеграм-канала.

Повестка Артему Франкову / фото Artем Frankov official

Бессменный редактор журнала "Футбол"

  • Напомним, 53-летний журналист умер в больнице 31 октября 2023 года. Франков не смог оправиться под повторного инсульта.
  • Начиная с 1997 года Франков был бессменным главным редактором журнала "Футбол".
  • После полномасштабного вторжения издание прекратило издавать печатную версию, заменив электронным вариантом.
  • С сентября 2023 года журнал начал выходить в формате самиздата.
  • В память о Франкове перед матчем Динамо – Шахтер капитаны команд вышли с футболками, на которых была написана фамилия журналиста с номером 53.
Автор: Сергій Шаховець