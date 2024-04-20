ТЦК Оболонського району міста Києва викликав покійного редактора журналу "Футбол" Артема Франкова для оновлення даних та проходження ВЛК. Фото повістки опублікували в телеграм-каналі "Artем Frankov official".
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У ТЦК не знали про смерть Франкова
В документі зазначається, що Франкову потрібно з'явитися 20 квітня до Оболонського ТЦК та СП для проходження медогляду.
"Немає такого абсурду, який не міг пролізти в наше життя і поступово виявитися чимось природним", – йдеться у повідомленні телеграм-каналу.
Повістка Артему Франкову / фото Artем Frankov official
Незмінний редактор журналу "Футбол"
- Нагадаємо, 53-річний журналіст помер у лікарні 31 жовтня 2023 року. Франков не зміг оговтатися під повторного інсульту.
- Починаючи з 1997 року Франков був незмінним головним редактором журналу "Футбол".
- Після повномасштабного вторгнення видання припинило видавати друковану версію, замінивши електронним варіантом.
- З вересня 2023 року журнал почав виходити у форматі самвидав.
- На згадку про Франкова перед матчем Динамо – Шахтар капітани команд вийшли з футболками, на яких було написано прізвище журналіста з номером 53.