ТЦК Оболонського району міста Києва викликав покійного редактора журналу "Футбол" Артема Франкова для оновлення даних та проходження ВЛК. Фото повістки опублікували в телеграм-каналі "Artем Frankov official".

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В документі зазначається, що Франкову потрібно з'явитися 20 квітня до Оболонського ТЦК та СП для проходження медогляду.

"Немає такого абсурду, який не міг пролізти в наше життя і поступово виявитися чимось природним", – йдеться у повідомленні телеграм-каналу.

Повістка Артему Франкову / фото Artем Frankov official

Незмінний редактор журналу "Футбол"