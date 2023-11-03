Вечером 31 октября ушел из жизни известный футбольный журналист Артем Франков. Бывшему главному редактору журнала футбол было 53 года, пишет 24 Канал.

Читайте также Киевляне падают в бездну: Шахтер победил Динамо в "Классическом"

Перед началом матча Динамо – Шахтер минутой молчания почтили память погибших защитников Украины. После этого капитаны команд Владимир Бражко и Тарас Степаненко взяли футболку с фамилией Франков и номером 53. Так украинские гранды почтили Артема Франкова.

Капитаны Динамо и Шахтера рядом с детьми Франкова / ФК Динамо

Эти командные футболки были переданы семье футбольного журналиста. У Артема Франкова осталось четверо детей, двое из которых – несовершеннолетние. Все неравнодушные могут поддержать семью за ссылкой.