Вечером 31 октября ушел из жизни известный футбольный журналист Артем Франков. Бывшему главному редактору журнала футбол было 53 года, пишет 24 Канал.
Читайте также Киевляне падают в бездну: Шахтер победил Динамо в "Классическом"
Перед началом матча Динамо – Шахтер минутой молчания почтили память погибших защитников Украины. После этого капитаны команд Владимир Бражко и Тарас Степаненко взяли футболку с фамилией Франков и номером 53. Так украинские гранды почтили Артема Франкова.
Капитаны Динамо и Шахтера рядом с детьми Франкова / ФК Динамо
Эти командные футболки были переданы семье футбольного журналиста. У Артема Франкова осталось четверо детей, двое из которых – несовершеннолетние. Все неравнодушные могут поддержать семью за ссылкой.
- Напомним, что Артем Франков с 1997 по 2022 год был главным редактором журнала "Футбол". Это издание было одним из ведущих футбольных журналов Украины.
- Франков был автором нескольких книг о футболе. В том числе многотомных изданий о чемпионатах мира и звездах мирового футбола.
- Ушел из жизни 31 октября 2023 года после перенесенного инфаркта.