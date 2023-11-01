Об этом сообщил спортивный журналист Андрей Шахов-младший. фейсбуки.
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Поздним вечером перестало биться сердце легендарного Артема Франкова. Нашего крестного. Горжусь и благодарю за каждую встречу, за каждый разговор и совет. Всего. Вы навсегда останетесь родным человеком. Светлая память, дядя Артем,
– написал Шахов.
На странице Франкова в телеграмме также сообщается о смерти журналиста.
"С большим сожалением и скорбью вынуждены сообщить, что сегодня, 31 октября, в 22:40, Артем Вадимович скончался", – говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что Франков оказался в реанимации. У него случился уже второй инсульт.
Что известно об Артеме Франкове
- Артём Франков родился 24 июля 1970 года в Харькове. Он был украинским спортивным журналистом.
- С 1997 – 2022 гг. Артем Франков был главным редактором журнала "Футбол". После начала полномасштабной войны издание начало выходить в электронной версии под названием "Футбол – война".
- Кроме многолетней работы в журнале "Футбол", автор нескольких книг об этом виде спорта.
- Франков – Заслуженный журналист Украины (2005). Награжден орденом "За заслуги" ІІІ степени (2012).
- Попал в сексистский скандал в 2018 году во время Львовского медиафорума.