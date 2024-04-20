ТЦК Оболонского района города Киева вызвал покойного редактора журнала “Футбол” Артема Франкова для обновления данных и прохождения ВВК. Фото повестки опубликовали в телеграмм-канале “Artем Frankov official”.

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В ТЦК не знали о смерти Франкова

В документе отмечается, что Франкову нужно явиться 20 апреля в Оболонский ТЦК и СП для прохождения медосмотра.

"Нет такого абсурда, который не мог пролезть в нашу жизнь и постепенно оказаться чем-то естественным", – говорится в сообщении телеграм-канала.

Повестка Артему Франкову / фото Artем Frankov official

Бессменный редактор журнала "Футбол"