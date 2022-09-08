Зинченко вышел на смену
Александр Зинченко начал поединок со скамейки запасных Арсенала. Левый защитник появился на футбольном поле на 69-й минуте, когда счет во встрече был уже 1:2 в пользу "канониров". Зинченко дебютировал в новой команде в еврокубках, сообщает 24 канал.
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Ход поединка
Английский клуб первым размочил нули на табло. На 16-й минуте голом отличился Маркиньос. Цюрих ответил голом в раздевалку. Первая часть встречи окончилась мировой 1:1.
На 62-й минуте команда Микеля Артеты вторично повела в счете благодаря точному удару Нкетиа. Арсенал выгрызает три очка на поле Цюриха – 1:2.
Лондонцы начинают путь в групповом раунде Лиги Европы по сложной победе. "Канониры" уже после первого тура единолично возглавили группу "А".