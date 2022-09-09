Криштиану Роналду 19 сезонов подряд выступал в Лиге чемпионов. Дебютировал он в сезоне 2003/2004, когда перешел в Манчестер Юнайтед. За эти 19 сезонов он пять раз выигрывал турнир, семь раз становился лучшим бомбардиром. Именно Роналду принадлежит рекорд по количеству голов в Лиге чемпионов – 140.

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Но в сезоне 2022/2023 Роналду в Лиге чемпионов выступать не будет. В предыдущем сезоне Манчестер Юнайтед занял лишь шестое место в турнирной таблице АПЛ, поэтому команда будет выступать в Лиге Европы.

8 сентября Роналду провел свой дебютный матч в Лиге Европы – дома против испанского Реала Сосьедада.

В отличие от предыдущих четырех матчей, на этот раз Роналду вышел в стартовом составе на матч. Но ему снова не удалось отличиться. Хотя он в первом тайме и отправил мяч в ворота соперника – в своем стиле мощным ударом головой, когда голкипер до него дотянулся, то тот от перекладины залетел за линию ворот. Вот только в этой атаке у португальца был зафиксирован офсайд.

Во втором тайме в ворота МЮ был назначен пенальти за игру рукой в собственной штрафной Мартинеса. Мендес с отметки не ошибся. Этот единственный гол и принес победу гостям в этом матче.

Таким образом, Роналду проиграл первый свой матч в Лиге Европы.

Видеообзор матча Манчестер Юнайтед – Реал Сосьедад